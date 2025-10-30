Premiera-niespodzianka dla fanów Wiedźmina. Nie tylko czwarty sezon, ale również nowy spin-off zadebiutował na Netflixie

Obejrzyj opowieść o Szczurach – bandzie wyrzutków społeczeństwa, których odważne napady wciągają ich w konflikty polityczne na Kontynencie… i w obszar wpływów Ciri – czytamy w oficjalnym opisie.

Czwarty sezon Wiedźmina jest już dostępny do oglądania na Netflixie. Jednak nie jest to jedyna dzisiejsza premiera ze świata Kontynentu. Zgodnie z wcześniejszymi plotkami na platformie zadebiutował także spin-off poświęcony Szczurom. Chociaż początkowo miał być to miniserial, podobnie jak Rodowód krwi, ostatecznie twórcy nie byli zadowoleni z nakręconego materiału i zdecydowano się przerobić go na pełnometrażowy film. Tym samym Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina jest już dostępny i towarzyszy premierze nowego sezonu przygód Geralta z Rivii, w którego tym razem wciela się Liam Hemsworth.

Film trwa 1 godzinę i 22 minuty. Reżyserką jest Mairzee Almas, która ma na koncie prace nad popularnymi serialami, takimi jak Outlander, Monarch: Dziedzictwo potworów, Cień i kość oraz Sandman, czy Arrow. Za scenariusz odpowiadają Haily Hall oraz Lauren Schmidt Hissrich.

W obsadzie znaleźli się: Ben Radcliffe (Giselher), Christelle Elwin (Mistle), Fabian McCallum (Kayleigh), Aggy K. Adams (Iskra), Juliette Alexandra (Reef), Connor Crawford (Asse), a także Sharlto Copley jako Leo Bonhart, Dolph Lundgren jako Brehen, oraz Freya Allan jako Ciri. Na ekranie pojawią się również Deoudone Pretorius, Morgan Jade Santo, Bianca Simone Mannie, Carla Fonseca Mokgata, Litha Bam, Stevel Marc, Aubrey Shelton i Warren Masemola.

Prace nad projektem zakończyły się ponad dwa lata temu, ale jego los długo stał pod znakiem zapytania. Zdjęcia realizowano w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki i przerwano je po zaledwie dwóch miesiącach z planowanych sześciu. Pierwotnie Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina miało być miniserialem liczącym sześć lub osiem odcinków, jednak po chłodnym przyjęciu wcześniejszego prequela Rodowód krwi Netflix rozważał całkowite skasowanie projektu.