Czwarty sezon Wiedźmina oceniony w recenzjach. Nie są one zbyt dobre

Czwarty sezon Wiedźmina właśnie trafił na Netflixa, a wraz z nim filmowy spin-off zatytułowany Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina. W sieci pojawiły się również pierwsze recenzje, które wskazują, że to jeden z najgorszych sezonów z przygodami Geralta.

Wiedźmin – pierwsze oceny czwartego sezonu

Na Rotten Tomatoes nowy sezon uzyskał zaledwie 53% pozytywnych ocen z 17 recenzji, co daje mu niechlubny status „Zgniłego”. Jeszcze gorzej wypadła reakcja widzów, którzy przyznali mu zaledwie 20% w tzw. „Popcornmeterze”. To duży spadek w porównaniu z wcześniejszymi odsłonami serii, które otrzymywały kolejno 68% (pierwszy sezon), 95% (drugi sezon) oraz 79% (trzeci sezon).