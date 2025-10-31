Czwarty sezon Wiedźmina oceniony w recenzjach. Nie są one zbyt dobre

Na Rotten Tomatoes nowy sezon uzyskał zaledwie 53% pozytywnych ocen z 17 recenzji, co daje mu niechlubny status „Zgniłego”. Jeszcze gorzej wypadła reakcja widzów, którzy przyznali mu zaledwie 20% w tzw. „Popcornmeterze”. To duży spadek w porównaniu z wcześniejszymi odsłonami serii, które otrzymywały kolejno 68% (pierwszy sezon), 95% (drugi sezon) oraz 79% (trzeci sezon).
Podobnie to wygląda na Metacritic. Czwarty sezon obecnie może pochwalić się oceną 60/100 z 15 recenzji. Najgorzej ocenianym sezonem Wiedźmina na Metacritic wciąż pozostaje pierwszy, który uzyskał zaledwie ocenę 54/100. Poniżej znajdziecie wybrane opinie.
Podczas gdy jego poprzednik nadawał bohaterowi szorstkiego uroku, nowy Geralt przypomina raczej słup w peruce – The Guardian.
Aktor robi, co może z tym, co dostał, ale jego gra często wypada płasko. Dla wielu fanów może to być ostateczny cios w serial - Radio Times.
Choć w finale pojawiają się kluczowe momenty znane z książek, ich wpływ jest zaskakująco nijaki, jak broń, której od dawna nikt nie ostrzył. Netflixowy Wiedźmin marnuje potencjał świata Sapkowskiego, oferując najsłabszą odsłonę serii - Slash Film.
Hemsworth miał wyjątkowo trudne zadanie – zastąpić Cavilla, którego fani pokochali. Niestety, nowy Geralt nie dorasta do tej roli - The Wrap.
Mimo zamieszania z obsadą, Wiedźmin pozostaje wierny swojej formule i dostarcza solidną dawkę magii oraz chaosu – IGN.
Porzucając to, co wcześniej nie działało, a zachowując mocne strony, czwarty sezon okazuje się bardziej skupiony i – co najważniejsze – po prostu bardziej zabawny – GamesRadar.
To wyraźnie bardziej dopracowany i mniej zagmatwany sezon, pełen akcji i barwnych postaci. Seria przeszła potrzebny reset – Variety.
Choć wielu widzów dawno skreśliło serial, może warto dać mu jeszcze jedną szansę. Hemsworth pokazuje, że był właściwym wyborem – CBR.
W obsadzie, obok Liama Hemswortha, znaleźli się również: Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Joey Batey (Jaskier), Laurence Fishburne (Regis), Meng’er Zhang (Milva), Sharlto Copley (Leo Bonhart) i James Purefoy (Skellen).