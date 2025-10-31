Zaloguj się lub Zarejestruj

Czwarty sezon Wiedźmina oceniony w recenzjach. Nie są one zbyt dobre

Radosław Krajewski
2025/10/31 10:00
2
0

Mimo to nie brakuje bardzo wysokich not.

Czwarty sezon Wiedźmina właśnie trafił na Netflixa, a wraz z nim filmowy spin-off zatytułowany Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina. W sieci pojawiły się również pierwsze recenzje, które wskazują, że to jeden z najgorszych sezonów z przygodami Geralta.

Wiedźmin
Wiedźmin

Wiedźmin – pierwsze oceny czwartego sezonu

Na Rotten Tomatoes nowy sezon uzyskał zaledwie 53% pozytywnych ocen z 17 recenzji, co daje mu niechlubny status „Zgniłego”. Jeszcze gorzej wypadła reakcja widzów, którzy przyznali mu zaledwie 20% w tzw. „Popcornmeterze”. To duży spadek w porównaniu z wcześniejszymi odsłonami serii, które otrzymywały kolejno 68% (pierwszy sezon), 95% (drugi sezon) oraz 79% (trzeci sezon).

Podobnie to wygląda na Metacritic. Czwarty sezon obecnie może pochwalić się oceną 60/100 z 15 recenzji. Najgorzej ocenianym sezonem Wiedźmina na Metacritic wciąż pozostaje pierwszy, który uzyskał zaledwie ocenę 54/100. Poniżej znajdziecie wybrane opinie.

Podczas gdy jego poprzednik nadawał bohaterowi szorstkiego uroku, nowy Geralt przypomina raczej słup w peruce – The Guardian.

Aktor robi, co może z tym, co dostał, ale jego gra często wypada płasko. Dla wielu fanów może to być ostateczny cios w serial - Radio Times.

Choć w finale pojawiają się kluczowe momenty znane z książek, ich wpływ jest zaskakująco nijaki, jak broń, której od dawna nikt nie ostrzył. Netflixowy Wiedźmin marnuje potencjał świata Sapkowskiego, oferując najsłabszą odsłonę serii - Slash Film.

Hemsworth miał wyjątkowo trudne zadanie – zastąpić Cavilla, którego fani pokochali. Niestety, nowy Geralt nie dorasta do tej roli - The Wrap.

Mimo zamieszania z obsadą, Wiedźmin pozostaje wierny swojej formule i dostarcza solidną dawkę magii oraz chaosu – IGN.

Porzucając to, co wcześniej nie działało, a zachowując mocne strony, czwarty sezon okazuje się bardziej skupiony i – co najważniejsze – po prostu bardziej zabawny – GamesRadar.

To wyraźnie bardziej dopracowany i mniej zagmatwany sezon, pełen akcji i barwnych postaci. Seria przeszła potrzebny reset – Variety.

Choć wielu widzów dawno skreśliło serial, może warto dać mu jeszcze jedną szansę. Hemsworth pokazuje, że był właściwym wyborem – CBR.

GramTV przedstawia:

W obsadzie, obok Liama Hemswortha, znaleźli się również: Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Joey Batey (Jaskier), Laurence Fishburne (Regis), Meng’er Zhang (Milva), Sharlto Copley (Leo Bonhart) i James Purefoy (Skellen).

Źródło:https://comicbookmovie.com/tv/netflix/the-witcher/the-witcher-season-4s-rotten-tomatoes-score-revealed-first-reviews-dont-take-it-easy-on-liam-hemsworth-a224568

Tagi:

Popkultura
oceny
recenzje
Wiedźmin
serial
Netflix
fantasy
Metacritic
streaming
ekranizacja
Rotten Tomatoes
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
2
jakubcjusz
Gramowicz
Dzisiaj 10:25
dariuszp napisał:

Ktokolwiek jest zaskoczony? 

Showrunerka ;)

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:06

Ktokolwiek jest zaskoczony? 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112