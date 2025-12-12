Amazon się nie popisał z użyciem AI. Oficjalne podsumowanie pierwszego sezonu Fallouta jest pełne błędów

Tak to jest, jak sztuczną inteligencję pozostawia się samą sobie bez żadnej kontroli i weryfikacji.

Od pewnego czasu Amazon wprowadził do swojej platformy Prime Video nową funkcję opartą na sztucznej inteligencji, czyli podsumowania poprzednich sezonów, które są w całości dziełem AI. Można było mieć nadzieję, że chociaż ktoś będzie sprawował kontrolę i zacznie weryfikować te materiały, aby były one zgodne z prawdą. Nic jednak bardziej mylnego, czego najlepszym dowodem jest podsumowanie pierwszego sezonu Fallouta, w którym roi się od błędów. Widzowie szybko wychwycili, że opublikowane przez Prime Video podsumowanie pierwszego sezonu zawiera nie tylko sztucznego lektora, ale również rażące błędy merytoryczne dotyczące świata i historii. Fallout – pełne błędów podsumowanie pierwszego sezonu stworzone przez sztuczną inteligencję Na problemy jako pierwsi zwrócili uwagę użytkownicy Reddita i X’a,. Podsumowanie dostępne na karcie drugiego sezonu serialu błędnie sugeruje między innymi, że sceny z przeszłości Coopera Howarda rozgrywają się w latach pięćdziesiątych XX wieku. Retro futurystyczna stylistyka może być myląca, jednak akcja tych fragmentów osadzona jest w roku 2077, tuż przed nuklearną zagładą.

To nie jedyna poważna wpadka. W finale propozycja Ghoula wobec Lucy została przedstawiona jako wybór typu „dołącz albo zgiń”. W rzeczywistości chodziło o wspólną podróż w celu odnalezienia człowieka, który pociąga za sznurki w New Vegas. Takie uproszczenie całkowicie zmienia sens jednej z kluczowych scen sezonu. Wczytywanie ramki mediów. Twórcy serialu na szczęście podchodzą do drugiego sezonu z dużo większą dbałością o szczegóły. Nowa odsłona ma ponownie stawiać na fizyczne scenografie, w tym rozbudowane plany New Vegas, które odegra istotną rolę w dalszej historii bohaterów przemierzających pustkowia.

Todd Howard z Bethesdy w jednym z wywiadów podkreślał, że powrót do kultowej lokacji wymagał szczególnej uwagi i szacunku wobec materiału źródłowego: Chodzi o powrót do autentyczności. Zadajemy sobie pytanie, co sami chcielibyśmy zobaczyć jako fani. Staramy się oddać to jak najwierniej, z dużą dozą przemyśleń i miłości, ale jednocześnie pozwalamy sobie na odważne decyzje. Jednocześnie twórcy jasno deklarują, że drugi sezon nie ustanowi żadnego kanonicznego zakończenia wydarzeń z Fallout: New Vegas. Ma to zapobiec unieważnianiu wyborów dokonanych przez graczy, niezależnie od tego, po której stronie konfliktu się opowiedzieli. Przypomnijmy, że premiera drugiego sezonu serialu Fallout zaplanowana jest na 17 grudnia w Prime Video.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.