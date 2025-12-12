Zaloguj się lub Zarejestruj

Netflix wygrywa proces z reżyserem, który pobrał miliony na serial science fiction, lecz nigdy go nie ukończył

Jakub Piwoński
2025/12/12 10:20
0
0

Carl Rinsch nakręcił swego czasu film z Keanu Reevesem, ale jego kariera legła w gruzach.

Wracamy do sprawy, o której pisaliśmy wcześniej. Carl Rinsch, reżyser znany z produkcji 47 Roninów, został uznany za winnego oszustwa finansowego na szkodę Netflixa. Ława przysięgłych w Nowym Jorku orzekła po krótkiej naradzie, że filmowiec wyłudził od platformy ponad 11 milionów dolarów, co było częścią większej, wartej 61 milionów umowy na realizację serialu science fiction Conquest/White Horse. Projekt nigdy nie został ukończony.

Carl Rinsch
Carl Rinsch

Carl Rinsch wyłudził od Netflix 11 milionów dolarów

Proces trwał niespełna dwa tygodnie, a Rinschowi grozi teraz kara nawet 90 lat więzienia. Sprawa od początku była obciążona absurdalnymi wątkami. Już na etapie przygotowań do produkcji reżyser wysyłał Netflixowi dziwne maile, w których twierdził, że odkrył „tajny mechanizm transmisji COVID-19” i potrafi „przewidywać uderzenia piorunów”. Zamiast pracować nad serialem, miał wydawać środki inwestora na kryptowaluty, pięć Rolls-Royce’ów, luksusowe zakupy oraz prawników w sprawie rozwodowej.

GramTV przedstawia:

Kiedy zdjęcia w końcu ruszyły, zachowanie reżysera stało się jeszcze bardziej niepokojące: według świadków nadużywał narkotyków, uderzał pięściami w ściany i oskarżał własną żonę o próbę zamachu. Mimo tych sygnałów ostrzegawczych Netflix przystał na jego prośbę o kolejne 11 milionów dolarów, które – jak ustalono – trafiły prosto na konto Rinscha i zostały zainwestowane w Dogecoina. Niedługo później twórca próbował nawet pozwać platformę, twierdząc, że jest mu winna 14 milionów dolarów.

Produkcja White Horse/Conquest został ostatecznie anulowany, a cała sprawa pogłębiła wątpliwości, dlaczego Netflix powierzył Rinschowi tak gigantyczny budżet, zwłaszcza po problematycznej historii 47 Roninów. Ten więc niezwykły przypadek finansowej katastrofy i osobistego upadku twórcy.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/11/47-ronin-director-carl-rinsch-found-guilty-of-scamming-netflix-out-of-11m

Tagi:

Popkultura
Netflix
proces
47 Roninów
Carl Rinsch
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112