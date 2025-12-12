Netflix wygrywa proces z reżyserem, który pobrał miliony na serial science fiction, lecz nigdy go nie ukończył

Wracamy do sprawy, o której pisaliśmy wcześniej. Carl Rinsch, reżyser znany z produkcji 47 Roninów, został uznany za winnego oszustwa finansowego na szkodę Netflixa. Ława przysięgłych w Nowym Jorku orzekła po krótkiej naradzie, że filmowiec wyłudził od platformy ponad 11 milionów dolarów, co było częścią większej, wartej 61 milionów umowy na realizację serialu science fiction Conquest/White Horse. Projekt nigdy nie został ukończony.

Carl Rinsch wyłudził od Netflix 11 milionów dolarów

Proces trwał niespełna dwa tygodnie, a Rinschowi grozi teraz kara nawet 90 lat więzienia. Sprawa od początku była obciążona absurdalnymi wątkami. Już na etapie przygotowań do produkcji reżyser wysyłał Netflixowi dziwne maile, w których twierdził, że odkrył „tajny mechanizm transmisji COVID-19” i potrafi „przewidywać uderzenia piorunów”. Zamiast pracować nad serialem, miał wydawać środki inwestora na kryptowaluty, pięć Rolls-Royce’ów, luksusowe zakupy oraz prawników w sprawie rozwodowej.