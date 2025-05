Thunderbolts* nie okazał się ani finansową katastrofą. Film zebrał nawet pozytywne recenzje, podczas gdy wszyscy spodziewali się czegoś dokładnie odwrotnego. To wystarczyło, by dyrektor generalny Disneya Bob Iger ogłosił go wzorcowym przykładem nowego podejścia studia do superbohaterskiego świata.

Thunderbolts* przełomem dla MCU? Tak twierdzi szef Disneya

Podczas rozmowy z analitykami z Wall Street Iger z dumą przedstawił Thunderbolts* jako dowód na to, że strategia „mniej znaczy więcej” zaczyna przynosić efekty. W szczerym tonie przyznał, że wcześniejsze lata Marvela to przesyt — zarówno treści, jak i postaci, które nawet zagorzałym fanom potrafiły się mylić.