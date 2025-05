Marvel zamknął się na nowych widzów. Kolejne produkcje studia nie będą wymagały od fanów znajomości MCU

Studio zamierza naprawić jeden z największych problemów MCU i wyjść naprzeciw osobom, które nie mają zamiaru oglądać wszystkich filmów i seriali z uniwersum.

W weekend na łamach The Wall Street Journal opublikowany został długi artykuł o działalności Marvel Studios, które w ostatnich latach popadło w ogromny kryzys. Jednym z powodów była zbyt duża liczba produkowanych filmów i seriali, przez co Kevin Feige stracił kontrolę nad każdym z tytułów, co też powodowało brak decyzyjności, a w konsekwencji przedłużanie produkcji niektórych filmów i seriali. Sam prezes Marvela miał przyznać swoim pracownikom, że oglądanie kolejnych ich superbohaterskich produkcji stało się „pracą domową”. Studio zdaje sobie sprawę, że prób wejścia dla nowych widzów jest ustawiony zbyt wysoka, dlatego zamierzają to zmienić w trzeciej sadze MCU. Marvel otworzy się na nowych widzów i nie będzie wymagać znajomości poprzednich produkcji Wraz z premierami pierwszych seriali na Disney+, takich jak WandaVision, Falcon i Zimowy Żołnierz czy Loki, pojawiły się głosy, że Marvel tworzy zbyt wiele produkcji, przez co śledzenie wszystkich wątków staje się uciążliwe. Nowym widzom trudno było dołączyć do świata MCU bez znajomości kilkunastu wcześniejszych filmów i seriali. Kulminacją tych problemów okazała się Tajna Inwazja, czyli serial krytykowany za przeciętną jakość, nielogiczny scenariusz i brak znaczenia dla ogólnej fabuły. Opinie widzów i krytyków były miażdżące.

Na dużym ekranie Marvel również notował wpadki. Ant-Man i Osa: Kwantomania okazało się artystyczną i finansową porażką, co zmusiło Kevina Feige’a do powrotu do bardziej bezpośredniego nadzoru. Niestety, skupienie na ratowaniu MCU sprawiło, że inny projekt, w tym Marvels oraz Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat zostały zaniedbane. Jak donosi The Wall Street Journal, Feige prawie nie interesował się produkcją pierwszego z tych tytułów, co zakończyło się kolejną klapą.

Jesienią 2023 roku odbyło się coroczne spotkanie tzw. „Parlamentu Feige’a” – elitarnego zespołu odpowiedzialnego za kierunek narracyjny MCU. Tym razem ton rozmów był wyjątkowo poważny. Po raz pierwszy w historii Marvela doszło do zwolnień, a uczestnicy musieli zmierzyć się z bolesnym faktem: wiele ostatnich tytułów zawiodło jakościowo. Po powrocie na stanowisko Boba Igera, Disney otwarcie przyznał, że „ilość zabiła jakość”. W efekcie Marvel Studios ogłosiło nową strategię: Tylko 1–2 seriale MCU rocznie

Każdy z nich ma być nadzorowany przez jednego doświadczonego producenta

Nowe seriale mają być oderwane od głównego nurtu MCU, by przyciągnąć nowych widzów Dzięki tym zmianom widzowie nie będą musieli rocznie oglądać kilku produkcji z MCU, zarówno na dużym, jak i małym ekranie, aby móc cieszyć się jedynie wybranymi, najbardziej interesującymi ich tytułami. To pozwoli nowym widzom na łatwiejsze wejście w MCU, dzięki czemu Marvel zdobędzie zupełnie nowych fanów, którzy pozostaną przy serii na długie lata. Wcześniej pojawiały się nawet obawy, że uniwersum Marvela staje się zbyt hermetyczne, a jego widzowie starzeją się. Seria liczy już 17 lat, więc niektórych potencjalnych widzów nowych produkcji Marvela nie było wtedy jeszcze na świecie, gdy uniwersum startowało. Ciężko byłoby wymagać od młodszych widzów, aby przez kilka miesięcy nadrabiali wszystkie ponad trzydzieści kinowych filmów i kilkanaście seriali, aby być na bieżąco z tym, co MCU ma do zaoferowania. Z tego powodu Avengers: Secret Wars ma być lekkim rebootem uniwersum, aby od trzeciej sagi próg wejścia do superbohaterskiego świata był o wiele niższy. Marvel oficjalnie zaprezentował logo nowej drużyny Avengers. To oni będą walczyć z Doktorem Doomem

