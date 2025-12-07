Kolejna kluczowa postać powróci w Avengers: Secret Wars. Tym samym nie zginie w Doomsday

Ta postać z pewnością powróci w kolejnej odsłonie Avengersów.

Aby promować nadchodzące Avengers: Doomsday, Marvel i Disney ponownie wprowadzą do kin poprzednią odsłonę serii, czyli Avengers: Koniec gry. Widzowie będą więc mogli przypomnieć sobie wielką wojnę Kapitana Ameryki i jego drużyny wraz z Thanosem i jego armią. Nostalgiczna podróż ma wzmocnić oczekiwanie na nowy tytuł, a także kolejną część, czyli Secret Wars. Ze względu na bezpośrednie powiązanie obu produkcji obsada Avengers: Secret Wars jest trzymana w ścisłej tajemnicy. Każde oficjalne potwierdzenie roli w drugiej części automatycznie zdradza los bohatera w Doomsday. Wydaje się jednak, że jedna z gwiazd niechcący zdradziła jedną z tajemnic. Avengers: Secret Wars – Shuri powróci w finałowym pojedynku z Doktorem Doomem Letitia Wright, podczas rozmowy ze ScreenRant w ramach promocji dramatu Highway to the Moon, została zapytana o przyszłość Shuri i ewentualny rozwój serii Czarnej Pantery. W trakcie wywiadu powiedziała:

Nie mam pojęcia. Wiem tylko, że dopiero skończyliśmy Secret Wars i to było naprawdę świetne. Aktorka natychmiast skorygowała wypowiedź, gdy zdała sobie sprawę z pomyłki: Doomsday, przepraszam. Pomyliłam oba tytuły. Secret Wars to to, co mam dopiero kręcić. Doomsday już ukończyliśmy i było naprawdę świetnie. Chociaż aktorka wyraźnie pomyliła tytuły filmów, to jednocześnie zdradziła, że pojawi się w Secret Wars. Tym samym prace na planie filmu jeszcze nie ruszyły, ale zmieni się to już w przyszłym roku. Fani mogą być więc pewni, że Shuri jako Czarna Pantera pojawi się także w finałowym Avengers: Secret Wars. To istotna wiadomość dla fanów, którzy od miesięcy spekulowali o przyszłości królowej Wakandy w MCU.

Shuri dołącza tym samym do grupy postaci oficjalnie związanych z obydwoma częściami sagi. Jedną z nich jest Robert Downey Jr., którego powrót jako Doktora Dooma został ogłoszony podczas San Diego Comic Con w lipcu 2024 roku. Kevin Feige wprost potwierdził, że aktor wystąpi zarówno w Avengers: Doomsday, jak i Secret Wars. W finałowym starciu z Doomem pojawi się również Sam Wilson, obecny Kapitan Ameryka. Anthony Mackie wyjawił w jednym z wywiadów, że rozpocznie zdjęcia do Secret Wars po zakończeniu pracy nad pierwszą częścią. Do obsady sequelu dołączy też Fantastyczna Czwórka. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn i Ebon Moss Bachrach zostali potwierdzeni dla obu filmów już na etapie ogłoszenia ich angażu. Ma to duże znaczenie, ponieważ w komiksowym pierwowzorze Secret Wars kluczowym elementem historii jest konflikt pomiędzy Reedem Richardsem a Doomem. Ważną postacią w finale będzie również bohaterka z uniwersum Spider Mana. Sadie Sink, która zadebiutuje w Spider Man: Brand New Day, otrzymała potwierdzenie udziału w Secret Wars. Jej rola pozostaje tajemnicą, lecz angaż sugeruje, że wciela się w postać o dużym znaczeniu dla dalszej przyszłości MCU. Przypomnimy, że Avengers: Doomsday trafi do kin 18 grudnia 2026 roku. Z kolei Avengers: Secret Wars zadebiutuje rok później 17 grudnia 2027 roku.

