Avengers: Koniec gry wraca do kin. Marvel rzuca wszystko, aby promować Doomsday

Marvel szykuje się do wielkiego powrotu jednej z najgłośniejszych superbohaterskich produkcji ostatniej dekady. W ramach przygotowań do premiery filmu Avengers: Doomsday, zaplanowanej na 18 grudnia 2026 roku, studio zdecydowało się ponownie wprowadzić Avengers: Koniec gry na wielkim ekranie. Wydarzenie rozpocznie się 25 września 2026 roku, ale Marvel nie ujawnił jeszcze, jak długo film będzie dostępny w kinach.

Avengers: Koniec gry – film powraca do kin przy okazji premiery Avengers: Doomsday

Decyzja o powrocie Avengers: Koniec gry jest bezpośrednio związana z ponowną współpracą studia z braćmi Russo, którzy stanęli za kamerą w nadchodzącym Doomsday. Do świata Marvela wraca również Robert Downey Jr., tym razem jednak nie w roli Tony’ego Starka, ale Doktora Doom. Studio liczy, że powrót jednego z największych hitów kinowych przypomni widzom o sile twórczego trio oraz o gwiazdorskiej obsadzie, która ma pojawić się w nowym filmie. W Doomsday mają wystąpić między innymi bohaterowie znani z Thunderbolts*, Fantastycznej Czwórki oraz X Men.