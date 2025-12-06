Zaloguj się lub Zarejestruj

Avengers: Koniec gry wraca do kin. Marvel rzuca wszystko, aby promować Doomsday

Radosław Krajewski
2025/12/06 10:15
0
0

Studio wykorzystuje kartę nostalgii, aby przyciągnąć widzów do Avengers: Doomsday.

Marvel szykuje się do wielkiego powrotu jednej z najgłośniejszych superbohaterskich produkcji ostatniej dekady. W ramach przygotowań do premiery filmu Avengers: Doomsday, zaplanowanej na 18 grudnia 2026 roku, studio zdecydowało się ponownie wprowadzić Avengers: Koniec gry na wielkim ekranie. Wydarzenie rozpocznie się 25 września 2026 roku, ale Marvel nie ujawnił jeszcze, jak długo film będzie dostępny w kinach.

Avengers: Koniec gry – film powraca do kin przy okazji premiery Avengers: Doomsday

Decyzja o powrocie Avengers: Koniec gry jest bezpośrednio związana z ponowną współpracą studia z braćmi Russo, którzy stanęli za kamerą w nadchodzącym Doomsday. Do świata Marvela wraca również Robert Downey Jr., tym razem jednak nie w roli Tony’ego Starka, ale Doktora Doom. Studio liczy, że powrót jednego z największych hitów kinowych przypomni widzom o sile twórczego trio oraz o gwiazdorskiej obsadzie, która ma pojawić się w nowym filmie. W Doomsday mają wystąpić między innymi bohaterowie znani z Thunderbolts*, Fantastycznej Czwórki oraz X Men.

To nie jedyna głośna promocja Avengers: Doomsday, jaką planuje Marvel. Studio zamierza w grudniu wypuścić aż trzy zwiastuny filmu, które będą puszczane przed seansami nowego Avatara. Dwa z nich mają nie trafić do sieci i będą ekskluzywne tylko dla kin.

Koniec gry pierwotnie zamykał historię Thanosa i trzeciej fazy filmowego uniwersum Marvela. Produkcja była ogromnym wydarzeniem w popkulturze, zdobyła znakomite recenzje i przyciągnęła do kin rekordową liczbę widzów. Film zadebiutował 26 kwietnia 2019 roku i do dziś utrzymuje pozycję drugiego najbardziej dochodowego filmu w historii amerykańskiego box office’u z 2,799 miliardów dolarów. Globalnie jego wynik również ustępuje jedynie Avatarowi.

Po ogłoszeniu dotyczącym Avengersów, Disney zaktualizował także swój kalendarz premier. Super Troopers 3 od Searchlight trafi do kin 7 sierpnia 2026 roku. Re-release Gwiezdnych wojen: Nowa nadzieja został przesunięty na 19 lutego 2027 roku, natomiast nowy film The Simpsons pojawi się 3 września 2027 roku.

Źródło:https://deadline.com/2025/12/avengers-endgame-re-release-avengers-doomsday-1236637716/

