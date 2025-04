Thunderbolts to jeden z najlepszych filmów Marvela. Krytycy zachwyceni nową drużyną w MCU

Krytycy przede wszystkim zadowoleni są, że Thunderbolts oferują nieco inne podejście do narracji historii z superbohaterami, niż miało to miejsce w ostatnich produkcjach z MCU. Chwalona jest chemia między postaciami, a także poruszanie ważnych tematów, chociaż dla niektórych ten element został potraktowany zbyt powierzchownie. Thunderbolts mają idealnie balansować między humorem a powagą, dzięki czemu otrzymujemy rozrywkowe kino spod szyldu Marvela, ale jednocześnie nie ma się uczucia, że jest to powtórka z rozrywki. Wybrane opinie przeczytacie poniżej.

Thunderbolts doczekało się pierwszym recenzji, które zadebiutowały w sieci na parę dni przed premierą. Tym razem Marvel nie zawiódł i z opinii krytyków wynika, że otrzymamy dobry film, który zadowoli zarówno fanów MCU, jak i osoby, które już dawno przestały interesować się superbohaterskimi produkcjami. W serwisie Rotten Tomatoes produkcja może pochwalić się 88% pozytywnych opinii ze 113 recenzji. Z kolei na Metacritic średnia ocena wynosi 69/100, co czyni ten film jednym z najlepiej ocenianych tytułów Marvela w ostatnich kilku latach.

To, że Thunderbolts (i tak, film wyjaśnia tę gwiazdkę) okazuje się jednym z najbardziej udanych filmów zespołowych w MCU, samo w sobie jest zwycięstwem – zwłaszcza biorąc pod uwagę, że drużyna składa się z pomocników, dziwaków i nieudaczników, głównie wyciągniętych z mniej znanych filmów Marvela, a nawet seriali – The Film Verdict.

Thunderbolts sprawnie porusza temat zdrowia psychicznego i jest świetnym filmem MCU, z doskonałymi występami Florence Pugh i Lewisa Pullmana – Screen Rant.

Choć trudno oprzeć się wrażeniu, że studio w praktyce drapie już dno beczki, desperacko próbując zamienić postacie drugoplanowe w głównych bohaterów, trzeba przyznać – zrobili to naprawdę dobrze – TheWrap.

Ostatecznie najbardziej radykalnym elementem tej odświeżonej produkcji Marvela jest sugestia, że problemów świata nie rozwiązuje się supermocnym ciosem w twarz, ale szczerym, grupowym uściskiem. Może to przesłodzone i sentymentalne – ale może właśnie takiego filmu teraz potrzebujemy – The Times.

Choć momentami czuć, że film przygotowuje grunt pod przyszłe projekty, nigdy nie wydaje się przez to przytłoczony. Wręcz przeciwnie – sprawia wrażenie naturalnej kontynuacji historii tych bohaterów. Thunderbolts to miła niespodzianka w MCU; wystarczyło połączyć najmniej oczywistych superbohaterów Marvela, by osiągnąć ten efekt – Collider.

Wiele elementów, które w tym filmie działają, zawdzięczamy talentowi aktorów. Nie ma tu zbyt wielu żartów czy kultowych kwestii, ale są drobne momenty, które Florence Pugh i Wyatt Russell potrafią doskonale sprzedać. Głośny, prostacki rosyjski niedźwiedź w wykonaniu Davida Harboura początkowo bawi, ale niestety szybko zaczyna męczyć – Entertainment Weekly.

Satysfakcjonująca przygoda skupia się na postaciach drugoplanowych znanych z wcześniejszych produkcji, takich jak Czarna Wdowa czy Ant-Man i Osa, dając im wreszcie szansę na rozwój. Film zręcznie balansuje między mrokiem a humorem, tworząc zaskakująco poruszającą opowieść o zdrowiu psychicznym – USA Today.

David Harbour dodaje szczyptę rozbrajającego humoru, który ułatwia „przełknięcie lekarstwa”. To świadomy siebie, poważny film akcji z elementami komedii, który nie poświęca fabuły dla efektu i nie traktuje widzów z góry, nawet jeśli czasem musi być nieco bardziej oczywisty, by trafić do szerszej publiczności – Slashfilm.

Thunderbolts to odświeżająca propozycja MCU, która podejmuje wiele ryzykownych decyzji i tylko czasami się potyka. Film bardziej troszczy się o swoich bohaterów i relacje między nimi niż o całą franczyzę – i dzięki temu my też się nimi przejmujemy – Total Film.

Thunderbolts bywa chaotyczny, to prawda. Ale Pugh to taka gwiazda, która potrafi błyszczeć w takim chaosie – The Guardian.