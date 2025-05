Thunderbolts* – jak film poradził sobie po pierwszym weekendzie wyświetlania? Znamy wyniki box office

Marvel może mieć powody do umiarkowanego zadowolenia. Thunderbolts*, nowa produkcja z kinowego uniwersum superbohaterów, zarobiła na otwarcie 76 milionów dolarów, a globalnie po pierwszym weekendzie ma już na koncie 162 miliony. Choć nie są to liczby, które powalają na kolana, w kontekście kosztów produkcji – 180 milionów dolarów – nie wypadają najgorzej.

Thunderbolts* – jak film poradził sobie po pierwszym weekendzie wyświetlania?

Warto dodać, że ten film nieoficjalnie dopiero otwiera letni sezon blockbusterów, więc na wielkie wyniki finansowe jeszcze przyjdzie czas. Ale już teraz z liczby można wysnuć pewne wnioski. Jeśli film w kolejnym weekendzie zdoła podwoić obecne wpływy, zacznie przynosić zyski – a na tym etapie to realny scenariusz. Na korzyść filmu przemawiają bardzo dobre recenzje. W przeciwieństwie do Kapitana Ameryki 4: Nowy wspaniały świat, który miał co prawda lepsze otwarcie (88 milionów dolarów), ale przez negatywne opinie miał problemy z rozkręceniem się i stanął na wyniku nieco ponad 400 milionów – jakby nie patrzeć, film jednak zdołał się wybronić. Czy Thunderbolts* poradzi sobie lepiej? Najwyraźniej aktorzy z Avengers: Doomsday są dobrej myśli.