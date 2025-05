Marvel oficjalnie zaprezentował logo nowej drużyny Avengers. To oni będą walczyć z Doktorem Doomem

W kinach zadebiutował kolejny film Marvela, czyli Thunderbolts*. Film pomimo bardzo pozytywnych ocen od recenzentów i opinii widzów, nie zachęcił wielu fanów do wybrania się do kina i produkcja otworzyła się z przeciętnym wynikiem, który gorszy jest od premierowego weekendu Kapitana Ameryki 4. Mimo to Marvel może liczyć na lepszy wynik z Ameryki i reszty świata za sprawą tzw. „długich nóg”, na których obecnie korzysta Warner Bros. z Grzesznikami i Minecraftem, które notują niskie spadki wpływów w kolejnych weekendach. Studio jednak wie, że marketing szeptany nie wystarczy przy takiej produkcji i rozpoczęto kolejną fazę promocji Thunderbolts*, która powiązana jest z nowymi Avengersami.

Marvel ujawnił logo Nowych Avengersów (uwaga na spoilery!)

Jak dowiadujemy się z zakończenia oraz drugiej sceny po napisach z Thunderbolts*, gwiazda w tytule od początku miała oznaczać zmianę nazwy nowej drużyny. To Valentina Allegra de Fontaine ogłosiła światu, że Yelena Belova, U.S. Agent, Red Guardian, Bucky Barnes, Duch oraz Bob będą znani jako Nowi Avengersi. Chociaż z tą propozycją nazwy superbohaterskiej grupy nie zgadza się Sam Wilson, czyli Kapitan Ameryka, to wiele na to wskazuje, że w nadchodzącym Avengers: Doomsday, będą dwie drużyny, które w nazwie będą miały słowo „Avengers”.