Fani Avengers muszą wybrać się na nowego Avatara aż 3 razy. Marvel szykuje nietypową kampanię dla filmu

Zapewne znajdą się i tacy, co pójdą na Avatara: Ogień i popiół jeszcze więcej razy, wyłącznie ze względu na Avengers: Doomsday.

Wszystko wskazuje na to, że długo wyczekiwany pierwszy zwiastun z Avengers: Doomsday zobaczymy już przed seansami Avatara: Ogień i popiół. Niedawno Marvel oficjalnie zaprezentował cztery superbohaterskie grupy, które będą walczyć z Doktorem Doomem, a teraz według najnowszych doniesień Disney i Marvel przygotowują coś znacznie bardziej nietypowego niż pojedynczą zapowiedź nowych Avengersów. Według źródeł w tym roku mają trafić do widzów aż trzy różne teasery, połączone w jedną spójną całość, ale wyświetlane wyłącznie w kinach tydzień po tygodniu. Avengers: Doomsday otrzyma aż trzy różne zwiastuny, które będą wyświetlane przed Avatarem: Ogień i popiół Informacje pojawiły się w programie Film Threat, gdzie Chris Gore ujawnił, że Disney zamówił trzy osobne materiały wideo, które mają łączyć się narracyjnie i wizualnie. Każdy z nich ma trafić do kin w kolejnym tygodniu, począwszy od premiery Avatara 3 i zachęcić widzów do powrotu na seanse nowego filmu Jamesa Camerona.

Są trzy różne zwiastuny, które wzajemnie się uzupełniają i tworzą jedno pełne spojrzenie na film. Według tych doniesień pierwszy zwiastun miałby zostać udostępniony już w okolicach 19 grudnia. To właśnie on ma otworzyć seanse nowej odsłony Avatara. Kolejne dwa materiały mają być dostępne wyłącznie w kinach i prezentować niepublikowane wcześniej sceny, podobnie jak ekskluzywna zapowiedź The Odyssey pokazywana kilka miesięcy temu. Nie wiadomo jednak, czy wszystkie trzy teasery trafią w końcu do internetu. Strategia Disneya może zakładać sztuczne przedłużenie zainteresowania Avatarem w drugim i trzecim tygodniu wyświetlania, dlatego publikacja w sieci może znacząco się opóźnić. Znany z przecieków dotyczących długości i dat publikacji zwiastunów użytkownik Cryptic4KQual odniósł się do plotek i dodał, że nie może ich całkowicie potwierdzić, choć istnieją przesłanki wskazujące, że projekt może wyglądać właśnie w ten sposób. Są pewne dowody, które to wspierają, lecz niestety nie mogę potwierdzić słów Chrisa Gore’a. Ma swoje źródła, więc nie neguję jego doniesień o trzech zwiastunach publikowanych w trzy kolejne tygodnie. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Marvel Studios szykuje się do odbudowy pozycji w box office dzięki Spider Man: Brand New Day oraz Avengers: Doomsday. Ryzykowna strategia marketingowa może być próbą ponownego rozpalenia emocji fanów po słabszych latach studia. Jeśli plotki okażą się prawdziwe, kolejna pełnoprawna zapowiedź filmu może trafić do widzów podczas przyszłorocznego Super Bowl. To jednak rodzi pytanie o sens powrotu na seans Avatara tylko po to, by zobaczyć nowe fragmenty Doomsday. Wszystko zależy od tego, jak mocno będą różnić się poszczególne teasery. W przeszłości Disney pokazywał ekskluzywne dodatki składające się z zaledwie kilku nowych klatek, jak w przypadku materiału z The Mandalorian & Grogu prezentowanego przed Zwierzogrodem 2. Za reżyserię Avengers: Doomsday odpowiadają bracia Russo, a scenariusz napisał Stephen McFeely. W potwierdzonej obsadzie znaleźli się: Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd i Robert Downey Jr., a także Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen i Lewis Pullman. Dołączą do nich gwiazdy Fantastycznej Czwórki: Pierwszych kroków, czyli Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn, oraz aktorzy z serii X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden i Channing Tatum. Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. Z kolei Secret Wars pojawi się rok później, czyli 17 grudnia 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.