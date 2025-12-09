22 lata temu Marvel całkowicie odmienił Wolverine’a. Rewolucja przyniosła arcydzieło, które zdefiniowało na nowo Logana

Popularny członek drużyny X-Menów zyskał zupełnie nową głębię dzięki publikacji Marvela sprzed ponad dwudziestu lat.
W komiksowej historii Logana nie brakuje zwrotów akcji, dramatów oraz widowiskowych starć, lecz niewiele projektów potrafiło odmienić jego wizerunek tak mocno, jak seria rozpoczęta w 2003 roku. Marvel zdecydował się wtedy odświeżyć bohatera, który po latach ciągłego grzebania w przeszłości i kolejnych poszukiwaniach własnej tożsamości zaczął tracić impet. Efektem była odsłona Wolverine Vol. 3 tworzona w ramach linii Marvel Knights, pamiętana do dziś jako jedna z najbardziej dojrzałych interpretacji postaci.
Wolverine – 22 lata temu zadebiutował komiks, który odmienił Logana na zawsze
Greg Rucka odpowiadał za scenariusz, a za stronę wizualną projektu ponownie zabrał się Darick Robertson. Twórcy zrezygnowali z charakterystycznych elementów kojarzonych z Loganem, między innymi z kostiumu oraz powtarzanego w nieskończoność motywu eksperymentów Weapon X. Zamiast tego przesunęli bohatera do świata bliższego codzienności. Wolverine przestał być stałym rezydentem posiadłości X-Menów. Przeniósł się do skromnego domu, a czytelnicy obserwowali go, gdy mierzył się z brutalną rzeczywistością zwykłych ludzi.
Pierwsze historie pod nowym szyldem, Brotherhood oraz Coyote Crossing, były zderzeniem Loganа z gangami i przemytnikami. Zamiast ratować świat, bohater bronił konkretnych osób, które znalazły się na celowniku bezwzględnych grup przestępczych. Zmieniono akcenty i estetykę opowieści, co wyraźnie zbliżyło serię do bardziej surowego tonu znanego z miniserii z 1982 roku. Dla fanów było to powiewem świeżości, gdyż po latach tytuł uwikłał się w schematyczne rozwiązania i gadające w kółko o własnej przeszłości postacie.
Finałowa historia zatytułowana Return of the Native ponownie wprowadziła Sabretootha oraz rządowych agentów tropiących mutantów. Nadal jednak utrzymano bardziej realistyczną narrację. Emocjonalny ciężar fabuły, oparty na relacji Logana z tajemniczą mutantką obdarzoną podobnymi zdolnościami, zaskakująco dobrze współgrał z wcześniejszymi rozdziałami nawet mimo dramatycznego rozwiązania konfliktu.
Cała seria Rucki i Robertsona nie próbowała wywracać komiksowego uniwersum Marvela do góry nogami. Skupiała się na istocie bohatera, gdzie Logan był tutaj nie tylko herosem z pazurami oraz niezwykłą regeneracją, lecz przede wszystkim człowiekiem uwikłanym w świat pełen przemocy i niesprawiedliwości. Obdzierając go z ikonografii i fantastycznych elementów, twórcy odsłonili bardziej pierwotny aspekt postaci. Ten surowy ton sprawił, że czytelnicy otrzymali jeden z najciekawszych wizerunków Wolverina w pierwszej dekadzie XXI wieku.
