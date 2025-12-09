22 lata temu Marvel całkowicie odmienił Wolverine’a. Rewolucja przyniosła arcydzieło, które zdefiniowało na nowo Logana

W komiksowej historii Logana nie brakuje zwrotów akcji, dramatów oraz widowiskowych starć, lecz niewiele projektów potrafiło odmienić jego wizerunek tak mocno, jak seria rozpoczęta w 2003 roku. Marvel zdecydował się wtedy odświeżyć bohatera, który po latach ciągłego grzebania w przeszłości i kolejnych poszukiwaniach własnej tożsamości zaczął tracić impet. Efektem była odsłona Wolverine Vol. 3 tworzona w ramach linii Marvel Knights, pamiętana do dziś jako jedna z najbardziej dojrzałych interpretacji postaci.

Wolverine – 22 lata temu zadebiutował komiks, który odmienił Logana na zawsze

Greg Rucka odpowiadał za scenariusz, a za stronę wizualną projektu ponownie zabrał się Darick Robertson. Twórcy zrezygnowali z charakterystycznych elementów kojarzonych z Loganem, między innymi z kostiumu oraz powtarzanego w nieskończoność motywu eksperymentów Weapon X. Zamiast tego przesunęli bohatera do świata bliższego codzienności. Wolverine przestał być stałym rezydentem posiadłości X-Menów. Przeniósł się do skromnego domu, a czytelnicy obserwowali go, gdy mierzył się z brutalną rzeczywistością zwykłych ludzi.