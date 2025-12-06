Strażnicy Galaktyki powracają w nowej serii. Superbohaterska drużyna zmienia swoją nazwę

Marvel Comics oficjalnie potwierdziło, że obecna epoka Strażników Galaktyki dobiega końca. W jej miejsce pojawi się zupełnie nowa drużyna o nazwie Imperial Guardians, która otworzy świeży rozdział w kosmicznym uniwersum wydawnictwa. Seria wystartuje w marcu 2026, a nad projektem czuwa duet, który przed laty na nowo zdefiniował tę markę.

Strażnicy Galaktyki – Marvel wypuści nowy komiks, który zrewolucjonizuje popularną superbohaterską drużynę

Nowy tytuł bezpośrednio kontynuuje wydarzenia z głośnej historii Imperial autorstwa Jonathana Hickmana. To właśnie tam galaktyczne mocarstwa upadły, powstały nieoczekiwane sojusze, a los Petera Quilla całkowicie odmienił się, gdy ogłoszono go nowym Królem Kosmosu. Teraz pałeczkę przejmuje Dan Abnett, współtwórca współczesnej wersji Strażników Galaktyki z ery Annihilation, wspierany przez rysownika Marcelo Ferreirę, który niedawno ukończył projekt Predator: Kills The Marvel Universe.