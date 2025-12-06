Strażnicy Galaktyki powracają w nowej serii. Superbohaterska drużyna zmienia swoją nazwę

Marvel zapowiedział nową serię ze Strażnikami Galaktyki.
Marvel Comics oficjalnie potwierdziło, że obecna epoka Strażników Galaktyki dobiega końca. W jej miejsce pojawi się zupełnie nowa drużyna o nazwie Imperial Guardians, która otworzy świeży rozdział w kosmicznym uniwersum wydawnictwa. Seria wystartuje w marcu 2026, a nad projektem czuwa duet, który przed laty na nowo zdefiniował tę markę.
Strażnicy Galaktyki – Marvel wypuści nowy komiks, który zrewolucjonizuje popularną superbohaterską drużynę
Nowy tytuł bezpośrednio kontynuuje wydarzenia z głośnej historii Imperial autorstwa Jonathana Hickmana. To właśnie tam galaktyczne mocarstwa upadły, powstały nieoczekiwane sojusze, a los Petera Quilla całkowicie odmienił się, gdy ogłoszono go nowym Królem Kosmosu. Teraz pałeczkę przejmuje Dan Abnett, współtwórca współczesnej wersji Strażników Galaktyki z ery Annihilation, wspierany przez rysownika Marcelo Ferreirę, który niedawno ukończył projekt Predator: Kills The Marvel Universe.
Zamiast klasycznej ekipy z Quilla, Gamory, Rocketa i reszty, tym razem to Kaptain Marvel obejmuje funkcję liderki zespołu. U jej boku staną zróżnicowani bohaterowie, a ich skład został dobrany tak, by odzwierciedlać bardziej operacyjny, tajny charakter działań drużyny. Pierwsze szczegóły fabularne zdradził samo Marvel.
Gamora, Kaptain Marvel, Amadeus Cho, Darkhawk oraz Cosmic Ghost Rider. Pięcioro nieoczywistych agentów rekrutowanych przez Maksimusa z rasy Inhumans. Ich misja polega na ochronie kruchej równowagi Nowej Unii Galaktycznej za wszelką cenę, a porażka nie wchodzi w grę.
To operacja, której członkowie mają być jednorazowi, możliwi do wyparcia i pozbawieni oficjalnego wsparcia. Kim naprawdę jest Maksimus i jaką grę prowadzi? Dlaczego wielki admirał Kree zaatakował Halę? Co dzieje się w umyśle Darkhawka? I kto właściwie uznał, że Cosmic Ghost Rider nadaje się do pracy zespołowej?
Chaos polityczny po historii Imperial, w którym Quill objął władzę nad kosmosem, stał się punktem wyjścia dla nowej serii. Abnett podkreśla, że celowo sięga po drużynę pełną kontrastów, którą prowadzi najbardziej doświadczona członkini.
Wybrałem skład, który oddaje ducha drużyny Star-Lorda z czasów Annihilation, ale jednocześnie wprowadza bardziej profesjonalny ton. Kaptain Marvel to ikona, Darkhawk to bohater walczący z własnymi demonami, Amadeus Cho wnosi intelekt i siłę, a Cosmic Ghost Rider to czysta nieprzewidywalność. Tylko Gamora ma szansę utrzymać tę ekipę w ryzach jako liderka.
Ilustracje zapowiadające serię już teraz sugerują klimat szalonego, kosmicznego kina akcji. Widzimy między innymi Hulka w pancerzu Hulkbustera oraz ekipę przemierzającą przestrzeń na motocyklu Cosmic Ghost Ridera. Rysownik Marcelo Ferreira zdradził, że taka energia dokładnie oddaje charakter stojących przed nimi misji.
Imperial Guardians to jednocześnie komiks drużynowy i kosmiczny, co stawia przede mną podwójne wyzwanie, ale daje mi też podwójną frajdę. Kocham dynamiczne sceny pełne energii, a w tej serii będę mógł w pełni to wykorzystać. Dan Abnett przygotował świetny skład i jestem podekscytowany tym, że mogę rysować takie postacie jak Cosmic Ghost Rider, Darkhawk czy Gamora. Mam nadzieję, że cała ta radość przełoży się na odbiór czytelników.
Pierwszy zeszyt Imperial Guardians trafi do sprzedaży 11 marca 2026 roku i otworzy nowy, odważny etap dla kosmicznych opowieści Marvela.
