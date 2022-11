The Marvels na pierwszej promocyjnej grafice. Tak prezentują się bohaterki filmu

Marvel ma jeszcze trochę czasu, zanim rozpocznie kampanię marketingową drugiej części Kapitan Marvel. Zanim film trafi do kin, wcześniej widzowie będą mogli obejrzeć Ant-Man i Osę: Kwantomanię. Mimo to ruszyła już produkcja oficjalnych, licencjonowanych produktów, które trafią do sprzedaży przy okazji premiery The Marvels. Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie jednego z nich, a konkretniej poduszki, na której widnieją wizerunki trzech głównych bohaterek nadchodzącego filmu.

The Marvels – pierwsze spojrzenie na główne bohaterki

Podczas tegorocznego D23 Expo dowiedzieliśmy się, że Kapitan Marvel, Ms. Marvel i Monica Rambeau będą zamieniać się miejscami za każdym razem, gdy będą korzystać ze swoich mocy. Szczegóły fabuły nie są na razie znane, ale motyw wydaje się ciekawy i został już zapowiedziany w scenie po napisach serialu Ms. Marvel. Bohaterki otrzymają również nowy wygląd względem swoich ostatnich ekranowych występów. Poniższe zdjęcie pokazuje, jak trójka bohaterek prezentuje się w nowych kostiumach.