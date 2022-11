Quentin Tarantino krytycznie o aktorach filmów superbohaterskich. Gwiazda Marvela odpowiada

W podcaście Toma Segury Quentin Tarantino wspomniał o tzw. Marvelizacji Hollywood, która spowodowała odejście od gwiazd na rzecz zwiększenie popularności fikcyjnych postaci.

Masz tych wszystkich aktorów, którzy stali się sławni grając te postacie. Ale oni nie są gwiazdami filmowymi. Kapitan Ameryka jest gwiazdą. Albo Thor jest gwiazdą. To znaczy, nie jestem pierwszą osobą, która tak twierdzi. Myślę, że zostało to powiedziane zillion razy... ale to tak, jakby te postacie z franczyz stały się gwiazdami.

Reżyser zapewnił, że nie jest przeciwnikiem filmów Marvela, ale też nie jest ich entuzjastą. Mimo to niedawno stwierdził, że byłby gotowy nakręcić konkretną produkcję w MCU, gdyby studio było tym projektem zainteresowane.

Zbierałem komiksy Marvela jak szalony, kiedy byłem dzieckiem. Jest taki aspekt, że gdyby te filmy wychodziły, gdy miałem dwadzieścia kilka lat, byłbym cholernie szczęśliwy i całkowicie bym je pokochał. To znaczy, nie byłyby to jedyne filmy, które by powstawały. Byłyby to filmy wśród innych filmów. Ale wiesz, mam prawie 60 lat, więc jest jak jest. Nie jestem nimi tak podekscytowany.