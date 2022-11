Kto jeszcze mógł zostać nową Czarną Panterą? Twórcy ujawnili kandydatów

Scenarzysta przyznaje, że rozważali różne pomysły, aby opowiedzieć najlepszą historię, której waga będzie odczuwalna przez widzów. Na pewnym etapie brano pod uwagę uczynienia z M’Baku (Winston Duke) Czarnej Pantery. Padało również imię Nakii granej przez Lupitę Nyong’o, ale jej również nie wybrano. Ostatecznie twórcy zdecydowali się na najbezpieczniejszą opcję i nową superbohaterką została Shuri (Letitia Wright).

Shuri jest Czarną Panterą i jest najbardziej naturalnym, organicznym wyborem i myślę, że to najlepszy sposób, aby opowiedzieć, jak staje się Panterą. Ale trzeba przetestować różnego rodzaju pomysły. Chcesz po prostu podjąć najlepszą decyzję i zrobić to, co najlepsze dla historii.