W 2025 Marvel zdecydował się na radykalny krok - wymazał Thora z kanonu

Rok 2025 okazał się jednym z najbardziej radykalnych momentów w historii Thora. Marvel zdecydował się na ruch, który jeszcze kilka lat temu wydawał się nie do pomyślenia – Bóg Gromu został oficjalnie usunięty z kanonu uniwersum. Nie chodzi jednak o prostą śmierć bohatera, lecz o narracyjny reset, który całkowicie zmienił jego status.

Co działo się z Thorem w ostatnich komiksach?

Thor poległ podczas walki z bogami Utgardu, zdradzony przez Lokiego. Wydarzenie to uruchomiło lawinę konsekwencji: zniszczenie Tęczowego Mostu odcięło Asgard od Ziemi, a sama rzeczywistość została przepisana tak, by wymazać Thora z historii. Śmiertelnicy zapomnieli o Asgardczykach, a wstecznie zmieniono nawet dzieje Avengers – miejsce Thora jako jednego z założycieli zajął Beta Ray Bill.