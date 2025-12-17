Właśnie tym współczesne adaptacje komiksów różnią się od klasyki. Kino superbohaterskie zapomniało o tym elemencie

To wciąż niezwykle popularny gatunek, ale o wiele inny od tego, czym był na początku.

ComicBook.com zwraca uwagę na ciekawą zależność. Choć współczesne kino superbohaterskie wciąż odgrywa ogromną rolę kulturową, coraz trudniej uznać je za gatunek, który dorównuje swoim klasycznym wzorcom sprzed dekad. Portal zauważa, że problemem nie są wyłącznie zmęczenie widzów formułą czy słabsze wyniki box office’u, ale coś znacznie bardziej fundamentalnego. Jeden element, o którym kino superbohaterskie zapomniało Początek Marvel Cinematic Universe był momentem przełomowym dla Hollywood. Iron Man z 2008 roku zapoczątkował boom na superbohaterów, który zdominował kina na ponad dekadę. Dziś tempo wyraźnie spowolniło, choć nadchodzące premiery – jak Avengers: Doomsday z Robertem Downeyem Jr. powracającym do MCU w roli złoczyńcy – wciąż zapowiadają się na wielkie wydarzenia. Mimo to ComicBook.com podkreśla, że współczesne hity Marvela i DC nie przyswoiły jednej kluczowej lekcji, którą perfekcyjnie rozumiały klasyczne filmy o superbohaterach.

Jako przykład portal wskazuje Supermana z 1978 roku w reżyserii Richarda Donnera. O jego sukcesie zadecydowała nie tylko charyzmatyczna rola Christophera Reeve’a, lecz także monumentalna ścieżka dźwiękowa Johna Williamsa. Charakterystyczny motyw przewodni stał się integralną częścią postaci i na lata zdefiniował sposób, w jaki odbieramy superbohaterów na ekranie. Podobnie było z Batmanem Tima Burtona i muzyką Danny’ego Elfmana – elementem tak silnym, że do dziś jest nierozłączny z wizerunkiem Mrocznego Rycerza.

MCU obrało jednak inny kierunek. Marvel postawił na realizm i historie osadzone w „świecie za oknem”, celowo rezygnując z wyrazistych tematów muzycznych. Choć Alan Silvestri próbował przełamać ten trend w Kapitanie Ameryce i Avengers, gatunek szybko o tym zapomniał. Paradoksalnie dziś twórcy coraz częściej przyznają, że klasyka miała rację. James Gunn w nowym Supermanie wyraźnie nawiązuje do motywów z filmu Donnera, a wprowadzenie X-Men do MCU odbyło się przy dźwiękach kultowej muzyki z animowanego serialu. Bardzo możliwe, że to obserwujemy właśnie milczące przyznanie się do błędu. Współczesne filmy stoją na barkach gigantów, a nie są samodzielnymi arcydziełami. Są jednak oznaki zmiany – Fantastyczna Czwórka: Pierwsze Kroki, z akcją osadzoną w alternatywnej linii czasowej, pozwoliła Marvelowi na bardziej odważną, fantastyczną oprawę muzyczną. Zdaniem portalu to krok w dobrą stronę i szansa, by kino superbohaterskie znów odzyskało charakter.

