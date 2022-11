Deadpool 3 z niespodzianką dla fanów Marvela? W filmie pojawi się grupa superbohaterów

Deadpool 3 od pewnego czasu jest już w produkcji. Obecnie twórcy pracują nad scenariuszem i dopiero w przyszłym roku rozpoczną się zdjęcia. Pod koniec września dowiedzieliśmy się, że w filmie powróci Wolverine grany przez Hugh Jackmana. Okazuje się, że może nie być to jedyny głośny powrót i trzecia część Deadpoola przywróci również grupę superbohaterów z filmów Marvela sprzed MCU.

Fantastyczna Czwórka powróci w Deadpoolu 3?

Wygląda więc na to, że fabuła Deadpoola 3 będzie kręciła się wokół multiwersum. To właśnie za sprawą alternatywnej rzeczywistości w filmie pojawi się Wolverine znany z własnej filmowej serii. W podobny sposób do MCU może zostać wprowadzona Fantastyczna Czwórka z 2005 roku. Ryan Reynolds entuzjastycznie podszedł do pomysłu, aby w jego filmie wystąpili Ion Gruffudd (Reed Richards), Jessica Alba (Sue Storm), Michael Chiklis (The Things) oraz Chris Evans (Ludzka Pochodnia). Nie wiadomo jednak, czy Marvel wyrazi zgodę na pojawienie się tych postaci w swoim uniwersum. Na przeszkodzie może stanąć angaż Chrisa Evansa, który przez lata wcielał się w Kapitana Amerykę w MCU.