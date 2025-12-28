Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie powinniśmy być zaskoczeni tym, że ta postać Stranger Things ujawnia swoją seksualność

Jakub Piwoński
2025/12/28 14:30
Will przeszedł długą drogę w serialu.

Po premierze drugiej części Stranger Things 5 na Netfliksie w mediach społecznościowych nasiliły się dyskusje wokół jednego z kluczowych momentów finałowego sezonu. Chodzi o scenę z 7. odcinka, w której Will Byers (Noah Schnapp) dokonuje coming outu przed przyjaciółmi, rodziną i sojusznikami tuż przed decydującą konfrontacją z Vecną. Część widzów zarzuca serialowi, że wątek ten pojawia się zbyt późno i jest efektem narzucania określonej narracji przez platformę.

Stranger Things
Stranger Things

Seksualność Willa to droga jaką przechodzi w serialu

Twórcy i wielu fanów zwracają jednak uwagę, że seksualność Willa nie jest nowym elementem fabuły. Już w pierwszym sezonie pojawia się sugestia, że chłopak różni się od rówieśników — Joyce wspomina Hopperowi, że ojciec Willa wyzywał go z powodu domniemanej orientacji. W kolejnych sezonach serial konsekwentnie rozwijał ten motyw, m.in. poprzez relację Willa z Mike’em oraz jego poczucie wyobcowania w grupie.

Scena z 5. sezonu stanowi więc kulminację drogi, którą bohater przechodzi od początku serialu. Jej umiejscowienie tuż przed finałową walką ma również znaczenie fabularne — Will staje się jednym z kluczowych elementów planu przeciwko Vecnie, a jego decyzja o szczerości jest pokazana jako moment wewnętrznego domknięcia i gotowości na nadchodzące wydarzenia.

Choć wątek wzbudza kontrowersje, z perspektywy konstrukcji serialu wpisuje się on w długofalowy rozwój postaci, który Stranger Things realizował przez wszystkie pięć sezonów. Finałowy odcinek, ósmy, zadebiutuje na Netfliksie już za kilka dni, 1 stycznia.

Źródło:https://bleedingcool.com/tv/stranger-things-5-the-only-problem-with-wills-coming-out-moment-you/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


