Nie powinniśmy być zaskoczeni tym, że ta postać Stranger Things ujawnia swoją seksualność

Po premierze drugiej części Stranger Things 5 na Netfliksie w mediach społecznościowych nasiliły się dyskusje wokół jednego z kluczowych momentów finałowego sezonu. Chodzi o scenę z 7. odcinka, w której Will Byers (Noah Schnapp) dokonuje coming outu przed przyjaciółmi, rodziną i sojusznikami tuż przed decydującą konfrontacją z Vecną. Część widzów zarzuca serialowi, że wątek ten pojawia się zbyt późno i jest efektem narzucania określonej narracji przez platformę.

Seksualność Willa to droga jaką przechodzi w serialu

Twórcy i wielu fanów zwracają jednak uwagę, że seksualność Willa nie jest nowym elementem fabuły. Już w pierwszym sezonie pojawia się sugestia, że chłopak różni się od rówieśników — Joyce wspomina Hopperowi, że ojciec Willa wyzywał go z powodu domniemanej orientacji. W kolejnych sezonach serial konsekwentnie rozwijał ten motyw, m.in. poprzez relację Willa z Mike’em oraz jego poczucie wyobcowania w grupie.