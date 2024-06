The Last of Us miało być powieścią graficzną

Dziś The Last of Us kojarzy się zarówno z uznaną grą od Naughty Dog, jak i niezwykle popularnym serialem HBO. Okazuje się jednak, że pierwotnie Neil Druckmann miał zupełnie inny pomysł na zaprezentowanie szerszej publiczności historii podróży Joela Millera i Ellie Williams. W rozmowie z Los Angeles Times deweloper zdradził, że The Last of Us jako powieść graficzna na papierze było jego oryginalnym planem na podzielenie się ze światem tą wyjątkową opowieścią.

Kiedy narodził się pomysł na powstanie historii znanej nam z The Last of Us?

Neil Druckmann wyznał dla portalu Los Angeles Times, że opowieść o mężczyźnie i dziewczynie podróżujących przez postapokaliptyczny świat, pojawiła się w jego głowie jeszcze w trakcie studiów. Jak się okazuje, początkowo twórca planował wydać The Last of Us w formie powieści graficznej. Dodatkowo deweloper podzielił się również historią związaną z jego początkami w Naughty Dog.