PlayStation przypomina o najważniejszych premierach kwietnia. Na liście dwie gry Microsoftu

Wśród premier znajdzie się między innymi The Last of Us Part II Remastered na PC, Lost Records: Bloom & Rage — Tape 2, Indiana Jones and the Great Circle czy Clair Obscur: Expedition 33. Nie zabraknie również Days Gone Remastered oraz Forza Horizon 5. Jak możemy zauważyć, dwa tytuły na liście pochodzą od Microsoftu.

1 kwietnia - Koira

3 kwietnia - TLOU Part II Remastered (PC)

10 kwietnia - Promise Mascot Agency

10 kwietnia - Blue Prince

15 kwietnia - Lost Records: Bloom & Rage — Tape 2

17 kwietnia - Rusty Rabbit

17 kwietnia - Indiana Jones and the Great Circle

18 kwietnia - Lunar Remastered Collection

24 kwietnia - Fatal Fury: City of the Wolves

24 kwietnia - Clair Obscur: Expedition 33

25 kwietnia - Days Gone Remastered

- Days Gone Remastered 29 kwietnia - Forza Horizon 5