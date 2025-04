Twórca serialu Ród smoka odniósł się do krytyki George’a R.R. Martina. „To rozczarowujące”

Showrunner wprost przyznał, że było to dla niego rozczarowujące. Stwierdził, że jest wielkim fanem twórczości Martina, ale Ogień i krew, na bazie którego powstaje Ród smoka, to kronika pełna niedopowiedzeń, które trzeba uzupełnić w serialowej historii. Dodał, że Martin był włączany w proces tworzenia ekranizacji i wydawało mu się, że była to „owocna współpraca”.

To było rozczarowujące. Powiem tylko, że jestem fanem Pieśni Lodu i Ognia od prawie 25 lat, a praca nad tym serialem to naprawdę jeden z największych przywilejów nie tylko w mojej karierze scenarzysty, ale też w moim życiu jako fana science fiction i fantasy. George to legenda, ikona literatury, a także mój osobisty bohater, który miał ogromny wpływ na mój rozwój jako pisarza.

To niepełna kronika, która wymaga wielu domysłów i tworzenia nowych wątków po drodze. Powiem tylko, że naprawdę starałem się włączyć George’a w proces adaptacji. Przez wiele lat. I naprawdę wydawało mi się, że była to owocna, mocna współpraca. Ale w pewnym momencie, im dalej wchodziliśmy w produkcję, tym bardziej nie chciał już uznawać praktycznych ograniczeń, z którymi się mierzyliśmy. A jako showrunner muszę jednocześnie nosić dwa kapelusze – producenta dbającego o logistykę i twórcy kochającego ten materiał.

Ostatecznie muszę kontynuować nie tylko proces pisania, ale też wszystkie praktyczne aspekty produkcji – dla dobra ekipy, obsady i HBO, bo to moja rola. Mam tylko nadzieję, że kiedyś George i ja odzyskamy tę harmonię. Ale to wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie.