W The Last of Us Part 2 Remastered zagramy na Steam Decku. Naughty Dog z ważnym ogłoszeniem

Fani The Last of Us mogą czekać się wiele nowości związanych z marką w nadchodzących tygodniach. Już 13 kwietnia mamy zobaczyć drugi sezon adaptacji gier na HBO, a jeszcze w tym tygodniu odbędzie się premiera odświeżonej wersji jednej z produkcji. Z tej drugiej okazji Naughty Dog postanowiło podzielić się ważną informacją.

The Last of Us Part 2 Remastered - nowe informacje o grze

Na Twitterze/X studio odpowiedzialne za The Last of Us Part 2 Remastered postanowiło ogłosić, że już w dniu premiery tytuł będzie dostępny na Steam Decku. Oznacza to, że zespół zdołał dostosować produkcję na konsolę typu handheld pod względem optymalizacji. Wiele osób spodziewało się tego ogłoszenia, szczególnie po ujawnieniu wymagań sprzętowych na PC w ubiegłym miesiącu.