Nowy serial ze świata League of Legends już powstaje. Tym razem jako aktorska produkcja

Chociaż Arcane nie przyniosło Riot Games żadnych zysków, nawet ze sprzedaż skinów do postaci inspirowanych serialem Netflixa, to firma nie zraziła się z tego powodu do kolejnych adaptacji swojego bogatego świata. Jeszcze w ubiegłym roku potwierdzono, że trwają pracę nad nowymi serialami. Wywołało to zamieszanie, przez której jeden z producentów musiał prostować słowa Christiana Linke, showrunnera Arcane. Chociaż dokładna liczba obecnie szykowanych projektów nie jest znana, to teraz serwis Insider Gaming poinformował, że trwają już przygotowania do rozpoczęcia zdjęć na planie kolejnego serialu z League of Legends. W przeciwieństwie do Arcane, tym razem będzie to aktorska produkcja.

League of Legends – kolejny serial będzie powstawać w Wietnamie

Powołując się na post opublikowany przez oficjalne wietnamskie konto rządowe na Facebooku, Riot planuje nakręcić dziewięcioodcinkowy serial na podstawie League of Legends jeszcze w tym roku. Firma zainteresowana jest nakręceniem serialu w archipelagu Cát Bà w północnym Wietnamie. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2025 roku.