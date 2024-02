The Last of Us 2 Remastered podbija Europę. Wyniki sprzedaży gier i konsol w styczniu

Najnowsze wyniki sprzedaży gier i konsol w Europie wskazują na duże zainteresowanie The Last of Us 2 Remastered.

Pojawiły się już najnowsze dane dotyczące sprzedaży gier i konsol w Europie. Jak się okazuje, dużym zainteresowaniem wśród graczy na naszym kontynencie cieszy się między innymi The Last of Us 2 Remastered. Dane GSD wskazują, że na rynkach europejskich sprzedano 12,14 miliona gier, co oznacza spadek o 7,3% względem stycznia poprzedniego roku.

Styczniowe wyniki sprzedaży gier i konsol w Europie

GSD podało najnowsze dane dotyczące sprzedaży gier i konsol w Europie w styczniu 2024 roku. Jak możemy zauważyć, na naszym kontynencie gracze najchętniej sięgali po EA Sports FC 24, a sprzedaż jednostkowa gry była niemal identyczna z tą, jaką osiągnęła FIFA 23 w tym samym okresie ubiegłego roku. Najlepszą nową grą tego miesiąca było natomiast The Last of Us 2 Remastered, które znajduje się na drugim miejscu w rankingu.

Kolejnym debiutującym w styczniu tytułem, który znalazł się na liście, jest Tekken 8. Bijatyka Bandai Namco uplasowała się na 7. miejscu. Co ciekawe, do rankingu wspiął się także tytuł od Ninja Theory – Hellblade: Senua's Sacrifice – co ma zapewne związek z nadchodzącą premierą kontynuacji gry. Na listę trafiło także Prince of Persia The Lost Crown, które znalazło się na 9. miejscu. Warto zauważyć, że wciąż wysoko utrzymuje się Hogwarts Legacy i nieśmiertelne Grand Theft Auto 5.

Najchętniej kupowane gry w Europie (styczeń 2024, wydania fizyczne i cyfrowe)

Ranking nie uwzględnia cyfrowej sprzedaży na Nintendo Switch.

EA Sports FC 24 (EA)

The Last of Us Part 2 Remastered (Sony)

Hogwarts Legacy (Warner Bros.)

Call of Duty Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)

Grand Theft Auto 5 (Rockstar Games)

Tekken 8 (Bandai Namco)

Super Mario Bros Wonder (Nintendo)

Hellblade Senua’s Sacrifice

Prince of Persia The Lost Crown (Ubisoft)

Need for Speed Heat (EA)

Jeśli chodzi o konsole, w styczniu sprzedaż w Europie wyniosła prawie 475 tysięcy sztuk. Stanowi to niewielki spadek o 1,4% w porównaniu z tym samym okresem w 2023 roku (dane nie obejmują jednak Wielkiej Brytanii i Niemiec).