Max doczekał się ogromnej zmiany. Platforma coraz bardziej przypomina stare HBO GO

Nadeszła ogromna zmiana dla serwisu Max. Właśnie dzisiaj, wraz z premierą nowego odcinka trzeciego sezonu Białego Lotosu, użytkownicy mogli zauważyć, że platforma zmieniła swoje logo, a także szatę graficzną. Niebieski kolor odszedł w niebyt, aby zostać zastąpiony przez czerń. Tym samym Max coraz bardziej zaczyna przypominać stare HBO GO. Najwyraźniej Warner Bros. nie ma już nic przeciwko, aby platforma jak najbardziej zbliżyła się stylistyką do kultowych barw stacji HBO.

Max – nowe logo i szata graficzna platformy streamingowej od Warner Bros

Wytwórnia zdecydowała się wprowadzić zmiany po cichu. Chociaż już wcześniej zapowiadano pewne ruchy dotyczące platformy, to nie było wiadomo, kiedy one nastąpią. Od dzisiaj Max porzucił niebieskie barwy na rzecz monochromatycznej palety barw z błyszczącym logo. Nowa identyfikacja wizualna, która została zaktualizowana w serwisie i mediach społecznościowych, dopasowuje teraz Max do tej samej palety co logo HBO, co może pomóc konsumentom w skojarzeniu obu marek.