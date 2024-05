The Last of Us na pierwszych oficjalnych zdjęciach z 2. sezonu. Ellie i Joel powracają

HBO udostępniło pierwsze oficjalne zdjęcia z nowych odcinków ekranizacji gry The Last of Us Part 2.

Produkcja drugiego sezonu The Last of Us trwa w najlepsze, a niedawno mogliśmy zobaczyć pierwsze zdjęcia prezentującą Dinę, w którą wciela się Isabela Merced. Podczas dzisiejszego Upfrontu Warner Bros. zaprezentował kilka nowości od HBO i platformy Max, w tym oficjalne materiały z nowych odcinków popularnej ekranizacji gier.

Serial The Last of Us został napisany i wyprodukowany przez Craiga Mazina i Neila Druckmana. Jest to koprodukcja z Sony Pictures Television. Producentami wykonawczymi są Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan i Rose Lam.

Przypomnijmy, że drugi sezon The Last of Us zadebiutuje w 2025 roku.