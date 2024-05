The Last of Us z aktorem, który powtórzy swoją rolę z gry. Duże nazwisko w obsadzie 2. sezonu

Kolejny aktor znany z gry pojawi się w serialu The Last of Us od HBO.

Prace nad drugim sezonem serialu The Last of Us od HBO trwają w Kolumbii Brytyjskiej. Niedawno opublikowano nowe nagrania z produkcji, na których można zobaczyć Dinę, graną przez Isabelę Merced. HBO udostępniło również pierwsze oficjalne zdjęcia z nowych odcinków, przedstawiające Ellie, w którą wciela się Bella Ramsey, oraz Joela, którego ponownie zagra Pedro Pascal. Teraz stacja ujawniła, że do obsady drugiego sezonu dołączyło kolejne duże nazwisko, które w grze użyczyło swojego głosu jednej z postaci. The Last of Us – Jeffrey Wright powtórzy rolę Isaaca z gry Stacja ujawniła, że do obsady drugiego sezonu dołączył kolejny aktor, który użyczył swojego głosu jednej z postaci w grze. Chodzi o Isaaca, przywódcę grupy milicji, którego zagra Jeffrey Wright. Aktor jest znany z takich produkcji jak Westworld, Batman, Nie czas umierać, Rustin, czy ubiegłorocznej Amerykańskiej fikcji, która przyniosła mu pierwszą nominację do Oscara za rolę pierwszoplanową.

Issac pojawił się w The Last of Us: Part II, jako przywódca dużej armii żołnierzy, którzy szukają wolności. Zamiast tego zostają uwikłani w niekończącą się wojnę przeciwko grupie zaskakujących przeciwników.

GramTV przedstawia:

W obsadzie nowych odcinków znaleźli się: Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie, Gabriel Luna jako Tommy, Rutina Wesley jako Maria. Do obsady dołączają Kaitlyn Denver jako Abby, Isabela Merced jako Dina, Young Mazino jako Jesse, Ariela Barer jako Mel, Tati Gabrielle jako Nora, Spencer Lord jako Owen i Danny Ramirez jako Manny. W serialu wystąpi gościnnie również Catherine O’Hara. Serial The Last of Us został napisany i wyprodukowany przez Craiga Mazina i Neila Druckmana. Jest to koprodukcja z Sony Pictures Television. Producentami wykonawczymi są Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan i Rose Lam. Przypomnijmy, że drugi sezon The Last of Us zadebiutuje w 2025 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.