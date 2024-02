Naughty Dog ma już pomysł na The Last of Us 3. Twórcy przewidują „jeszcze jeden rozdział”

Wincenty Wawrzyniak 0 0

Neil Druckmann, szef studia Naughty Dog i reżyser serii The Last of Us, przyznał, że najprawdopodobniej „ta opowieść będzie miała jeszcze jeden rozdział”.

Jak podaje między innymi portal Forbes, Naughty Dog w przyszłości może stworzyć trzecią część serii The Last of Us. Neil Druckmann, przedstawiciel studia oraz reżyser cyklu, przyznał, że w jego głowie już dawno powstał pomysł na kolejną historię z Ellie w roli głównej. Jednak nawet jeżeli sequel rzeczywiście powstanie, na jego premierę poczekamy dość długo. Neil Druckmann ma już pomysł na The Last of Us 3 Wzmianka o możliwej kontynuacji pojawiła się w opublikowanym niedawno filmie dokumentalnym pod tytułem Grounded II: Making The Last of Us Part II, który koncentruje się na zaprezentowaniu kulis produkcji tytułu z 2020 roku. Druckmann opowiada w nim: (...) przez lata nic nie przychodziło mi do głowy. Ale niedawno to się zmieniło. Nie mam jeszcze historii, ale mam koncept, który jest dla mnie tak samo ekscytujący jak te z pierwszej oraz drugiej części. Jest samodzielny, ale jednocześnie je łączy. (...) Podejrzewam, że ta opowieść będzie miała jeszcze jeden rozdział.

Reżyser zaznaczył jednocześnie, że fabuła The Last of Us: Part II nie potrzebuje rozwinięcia: Jeżeli nigdy nie powrócimy do tego świata, to jest dobry moment na zakończenie. Wszystkie wątki są dopięte, historia jest skończona.

