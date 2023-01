The Last of Us – HBO pokazuje fragmenty nadciągających epizodów

W ostatnich dniach serialem The Last of Us żyje zarówno świat giereczkowy, jak i miłośnicy seriali. Pierwszy epizod stanął na wysokości zadania, spełniając oczekiwania fanów kultowej produkcji autorstwa Naughty Dog. Miejmy nadzieję, że nadciągające odcinki okażą się równie udane. HBO zaprezentowało krótki trailer zapowiadający kolejne z nich.

The Last of Us – widzowie czekają na kolejne epizody

Przypomnimy, że łącznie serial ma się składać z 9 odcinków. Gracze raczej wiedzą, czego należy spodziewać się od strony fabularnej. Pozostaje jednak pytanie, w jaki sposób zaprezentowane zostaną poszczególne wydarzenia. W sieci pojawiały się już głosy sugerujące, że serial w zbyt dosadny sposób prezentuje wydarzenia, których mogliśmy doświadczyć w trakcie rozgrywki. Jak widać, fanom naprawdę ciężko dogodzić.



