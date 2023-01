The Last of Us z pierwszymi recenzjami. Wielki hit i „najlepsza ekranizacja gier”

W nocy odbyła się oficjalna światowa premiera serialu The Last of Us. Pierwsi recenzenci otrzymali już wcześniej możliwość obejrzenia serialu i podzielili się swoimi opiniami w sieci. Wynika z nich, że adaptacja serii od Naughty Dog jest wielkim hitem, w którym ciężko znaleźć jakieś gorsze elementy. Chwalona jest zarówno historia, jak i zmiany fabularne względem oryginału, klimat serialu, a także obsada. Niektórzy krytycy nie mają wątpliwości, że to „najlepsza ekranizacja gier w historii”. Inni, którzy są w zdecydowanej mniejszości, ostrzegają, że serial zmienia zbyt wiele lub za bardzo trzyma się materiału źródłowego. Poniżej znajdziecie wybrane opinie.

The Last of Us – pierwsze recenzje

Obiecująca, poruszająca saga o zombie. To, co działa w The Last of Us, jest na tyle dobre, że w niedalekiej przyszłości będzie to produkcja, który pojawi się wśród najlepszych seriali – Variety.

Pierwszy pretendent do najlepszego serialu roku. Podczas gdy zagorzali puryści mogą sprzeciwiać się niektórym z tych zmian, ta cisza, którą słyszysz, oznacza, że ​​nas to nie obchodzi, ponieważ ten program wykracza poza to wszystko - Digital Spy.

Zdecydowanie najlepsza adaptacja gier jaka kiedykolwiek powstała. Wspaniały przykład tego, jak sprawić, by adaptacja zadziałała, zachowując elementy tego, co wcześniej działało, mając jednocześnie w sobie na tyle dużo pewności, aby odkrywać nowe, odważne ścieżki, rozszerzać świat, tworzyć coś, co stoi na własnych nogach – Empire.

We wszystkim, od wyboru reżyserów po decyzję o pozostawieniu rozdzierającej serce ścieżki dźwiękowej Gustavo Santaolalli z gier, jasne jest, że Druckmann i Mazin uwielbiają tę fabułę i z miłością starali się opowiedzieć historię Joela i Ellie w ten nowy sposób – Collider.