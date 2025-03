The Last of Us 3 nie powstanie? Twórca gry zdradza: „To może być koniec”

Czyżby anulowana wieloosobowa gra z serii The Last of Us pogrążyła całą grową serię?

Coraz częściej pojawiają się plotki, że The Last of Us 3 już znajduje się w produkcji. Chociaż Naughty Dog obecnie zajęte jest tworzeniem Intergalactic: The Heretic Prophet, to gra ma pojawić się w najbliższych latach, więc studio może już prowadzić pierwsze prace nad kolejną historię Ellie. W kwietniu doczekamy się premiery drugiego sezonu serialowego The Last of Us, a produkcja ma zakończyć się na trzecim lub czwartym sezonie. Wydawałoby się, że serial mógłby napędzić zainteresowanie trzecią grą z serii, która zostałaby wydana na rynku w okolicach premiery finałowego sezonu serialu. Ale najwyraźniej Naughty Dog i Sony mają zupełnie inne plany. W serwisie Variety pojawił się długi artykuł o kulisach prac nad serialem, gdzie wypowiedział się również Neil Druckmann. Twórca gry został zapytany o The Last of Us 3.

Czekałem na to pytanie – wzdycha Druckmann, gdy poruszam temat trzeciej gry. Chyba jedyne, co mogę powiedzieć, to żebyście nie zakładali, że będzie więcej The Last of Us. To może być koniec – czytamy w artykule.

Przypomnijmy, że w grudniu 2023 roku ogłoszono, że The Last of Us: Factions, czyli wieloosobowy spin-off serii został skasowany i nie będzie dłużej rozwijany. Naughty Dog wydało wtedy długie oświadczenie, w którym ubolewali, że The Last of Us nie otrzyma rozwinięcia w postaci gry-usługi. Niedawno o projekcie wypowiedział się Shuhei Yoshida, który stwierdził, że multiplayerowa produkcja była „świetna”.

Czyżby The Last of Us: Factions przypieczętowało los serii i Sony nie jest zainteresowane kolejnymi przygodami Ellie? Tego nie wiadomo, ale Druckmann w ubiegłym roku wspomniał, że może powstać jeszcze jedna historia w tym świecie. Wtedy nie doprecyzował, o co może chodzić, a większość uznała, że o trzecią część gry. Możliwe jednak, że twórca serii będzie chciał przedstawić kolejną fabułę w postapokaliptycznym świecie za sprawą komiksu, książki, a może spin-offu serialowego The Last of Us.