Xbox Game Pass jest dla gier tym, czym Spotify jest dla muzyki. Były prezes Sony ma z tym problem

O popularnym modelu dystrybucji gier wypowiedział się były prezes Sony.

Niedawno informowaliśmy o badaniach, według których Xbox Game Pass nie wpływa znacząco na zaangażowanie graczy, choć może ograniczać sprzedaż gier. Teraz głos w tej sprawie zabrał były prezes Sony Worldwide Studios, Shawn Layden, który uważa, że model subskrypcyjny stanowi zagrożenie dla długowieczności branży i kondycji deweloperów. Xbox Game Pass jest jak Spotify W rozmowie z Gamesindustry.biz Layden, wspólnie z analitykami Matem Piscatellą i Piersem Harding-Rollsem, porównał rozwój usług takich jak Xbox Game Pass do sytuacji w branży muzycznej po popularyzacji Spotify.

Muzyka w opinii wielu nic nie kosztuje. Spotify? To jakieś 15 dolarów miesięcznie, a praktycznie nikt już nie kupuje płyt. Obawiam się, że gry zmierzają w tym samym kierunku. Layden podkreślił, że w przeciwieństwie do muzyków czy filmowców, twórcy gier zarabiają praktycznie tylko w momencie premiery tytułu. W jego ocenie udostępnianie nowych gier w subskrypcji od dnia debiutu jest „szkodliwe dla biznesu”. To nie pierwszy krytyczny głos skierowany w stronę Xbox Game Pass.

Według danych przytoczonych przez Mata Piscatellę, wydatki na subskrypcje gier w USA w maju osiągnęły rekordowy poziom. Mimo to gracze deklarują ostrożność w większych zakupach, zwłaszcza w kupowaniu pojedyńczych gier, z powodu niepewnej sytuacji gospodarczej – dwa razy więcej osób planuje wydawać mniej, niż zwiększyć swoje wydatki. Layden ostrzega też, że rentowność usług subskrypcyjnych może być pozorna i wynikać z księgowych „sztuczek”, a prawdziwym problemem jest to, czy zapewniają one godziwe wynagrodzenie twórcom. To szczególnie istotne w kontekście fali zwolnień w branży – tylko w lipcu 2025 roku Microsoft rozstał się z 9000 pracowników, w tym z zespołami należącymi do Xbox Game Studios, mimo rekordowych przychodów z Game Pass (5 mld dolarów) i 18-procentowego wzrostu zysków. Dyskusja o przyszłości modelu subskrypcyjnego w grach wciąż trwa. Pytanie, czy korzyści dla graczy i krótkoterminowe zyski firm nie odbiją się w dłuższej perspektywie na jakości i różnorodności tworzonych tytułów. Przeczytaj artykuł o Xbox Game Pass

