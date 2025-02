The Last of Us Online było “świetne”. Shuhei Yoshida wypowiada się o anulowanym projekcie Naughty Dog

Naughty Dog, twórcy serii The Last of Us i Uncharted od długiego czasu nie wydali zupełnie nowej gry - ostatnia pojawiła się w 2020 roku w postaci The Last of Us Part 2. Po tej premierze doczekaliśmy się jeszcze ulepszonych wersji projektów z poprzednich lat, takich jak Uncharted: Legacy of Thieves Collection, The Last of Us Part I oraz The Last of Us Part II Remastered. W międzyczasie mieliśmy mieliśmy doczekać się jeszcze jednej produkcji, jednak nie miało to ostatecznie miejsca.

The Last of Us Online - wywiad z Shuhei Yoshidą

Shuhei Yoshida wypowiedział się ostatnio o The Last of Us Online, niedoszłym projekcie Naughty Dog, który był rozwijany przez długi czas. Pomysł na projekt był po części zaczerpnięty od trybu multiplayer z pierwszego The Last of Us, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony graczy. Przez cały okres powstawania samodzielnego tytułu otrzymywaliśmy zapewnienia, że prace idą zgodnie z planem, lecz w pewnym momencie ogłoszono anulowanie projektu.