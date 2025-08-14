Wyprzedaż z okazji gamescom 2025 w PS Store. Nowe promocje na gry na PS4 i PS5

Użytkownicy konsol Sony mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Diablo 4, Monster Hunter Wilds, Persona 3 Reload czy Resident Evil 4 Remake.

Wielkimi krokami zbliża gamescom 2025. Nic więc dziwnego, że w PlayStation Store pojawiła się nowa oferta specjalna z okazji popularnych targów gier komputerowych, które odbywają się w Kolonii w Niemczech. W ramach wspomnianej wyprzedaż użytkownicy konsol PlayStation mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Against the Storm, Diablo 4, Monster Hunter Wilds, Ninja Gaiden: Master Collection, Obcy: Izolacja, Persona 3 Reload czy Resident Evil 4 Remake.

Wyprzedaż z okazji targów gamescom 2025 w PlayStation Store kończy się 28 sierpnia 2025 roku o 00:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż gamescom 2025 w PlayStation Store – wybrane oferty: