Wyprzedaż z okazji gamescom 2025 w PS Store. Nowe promocje na gry na PS4 i PS5

Wielkimi krokami zbliża gamescom 2025. Nic więc dziwnego, że w PlayStation Store pojawiła się nowa oferta specjalna z okazji popularnych targów gier komputerowych, które odbywają się w Kolonii w Niemczech. W ramach wspomnianej wyprzedaż użytkownicy konsol PlayStation mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Against the Storm, Diablo 4, Monster Hunter Wilds, Ninja Gaiden: Master Collection, Obcy: Izolacja, Persona 3 Reload czy Resident Evil 4 Remake.
Wyprzedaż z okazji targów gamescom 2025 w PlayStation Store kończy się 28 sierpnia 2025 roku o 00:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.
Wyprzedaż gamescom 2025 w PlayStation Store – wybrane oferty:
- Against the Storm (PS4/PS5) – 74,25 PLN (zamiast 99 PLN)
- Alone in the Dark (PS5) – 101,40 PLN (zamiast 169 PLN)
- Assassin’s Creed Syndicate – 17,98 PLN (zamiast 119,90 PLN)
- Assassin’s Creed Unity – 17,98 PLN (zamiast 119,90 PLN)
- Batman: Return to Arkham – 21,90 PLN (zamiast 219 PLN)
- Bloodborne – 44,50 PLN (zamiast 89 PLN)
- Detroit: Become Human – 64,50 PLN (zamiast 129 PLN)
- Diablo 4 (PS4/PS5) – 96,97 PLN (zamiast 215,50 PLN)
- Far Cry 6 Edycja Deluxe (PS4/PS5) – 75,80 PLN (zamiast 379 PLN)
- Judgment (PS4/PS5) – 42,25 PLN (zamiast 169 PLN)
- Jurassic World Evolution 2 (PS4/PS5) – 64,75 PLN (zamiast 259 PLN)
- Lords of the Fallen Deluxe Edition (PS5) – 84,50 PLN (zamiast 169 PLN)
- Monster Hunter Wilds (PS5) – 237,30 PLN (zamiast 339 PLN)
- Ninja Gaiden: Master Collection – 89,50 PLN (zamiast 179 PLN)
- Obcy: Izolacja – 29,80 PLN (zamiast 149 PLN)
- Persona 3 Reload (PS4/PS5) – 134,55 PLN (zamiast 299 PLN)
- Resident Evil 4 Remake (PS4/PS5) – 84,50 PLN (zamiast 169 PLN)
- Resident Evil Village Gold Edition (PS4/PS5) – 65,70 PLN (zamiast 219 PLN)
- Śródziemie: Cień Wojny – 21,97 PLN (zamiast 169 PLN)
- Tales of Arise (PS4/PS5) – 42,25 PLN (zamiast 169 PLN)
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series – 54,75 PLN (zamiast 219 PLN)
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!