Wyprzedaż z okazji gamescom 2025 w PS Store. Nowe promocje na gry na PS4 i PS5

Mikołaj Ciesielski
2025/08/14 17:30
Użytkownicy konsol Sony mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Diablo 4, Monster Hunter Wilds, Persona 3 Reload czy Resident Evil 4 Remake.

Wielkimi krokami zbliża gamescom 2025. Nic więc dziwnego, że w PlayStation Store pojawiła się nowa oferta specjalna z okazji popularnych targów gier komputerowych, które odbywają się w Kolonii w Niemczech. W ramach wspomnianej wyprzedaż użytkownicy konsol PlayStation mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Against the Storm, Diablo 4, Monster Hunter Wilds, Ninja Gaiden: Master Collection, Obcy: Izolacja, Persona 3 Reload czy Resident Evil 4 Remake.

Wyprzedaż z okazji targów gamescom 2025 w PlayStation Store kończy się 28 sierpnia 2025 roku o 00:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż gamescom 2025 w PlayStation Store – wybrane oferty:

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

