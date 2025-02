Data premiery drugiego sezonu The Last of Us. Hit HBO powróci już wkrótce

Stacja oficjalnie potwierdziła datę debiutu pierwszego odcinka nowego sezonu The Last of Us.

Jedna z najpopularniejszych produkcji HBO ostatnich lat już wkrótce powróci z drugim sezonem. Platforma Max oficjalnie ujawniła, że nowe odcinki The Last of Us zadebiutują już w połowie kwietnia. HBO wyznaczyło dokładną datę debiutu pierwszego odcinka na 13 kwietnia. Oznacza to, że drugi sezon będzie miał swoją oficjalną premierę po prawie 25 miesiącach od zakończenia pierwszej serii.

The Last of Us – drugi sezon zadebiutuje już 13 kwietnia

Warto zaznaczyć, że w Polsce serial zadebiutuje dzień później, a konkretniej o 3:00 w nocy czasu polskiego w poniedziałek, 14 kwietnia. HBO potwierdziło więc plotki z początku stycznia, kiedy to jeden z informatorów zdradził właśnie tę datę premiery.