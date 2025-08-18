Nowa gra-usługa PlayStation jednak w produkcji. Analityk się pomylił

Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, jakoby kolejna gra-usługa PlayStation miała zostać anulowana . Informacje pochodziły od analityka Michaela Pachtera i dotyczyły Fairgames, trzecioosobowej strzelanki od Haven Studios. Pachter wycofał się jednak ze swoich słów, przepraszając za zamieszanie – okazuje się bowiem, że Fairgames nie zostało skasowane.

Fairgames jednak żyje. Gra-usługa PlayStation nie została skasowana

Zamieszanie pojawiło się w wyniku błędnego założenia Pachtera, łączącego odejście Jade Raymond, założycielki Haven Studios, z anulowaniem projektu. Opuszczenie stanowiska przez Raymond nie wstrzymało jednak prac nad grą.

Pomyliłem się. Powiedziałem, że Jade została zwolniona i założyłem, że gra została anulowana. Nie mam żadnych informacji na temat tej produkcji. Możecie to zacytować – naprawdę nic nie wiem. – przyznał Pachter.

Debiutancki tytuł Haven Studios, zaprezentowany w 2023 roku, to strzelanka live-service powstająca dla PlayStation. Gracze mogą spodziewać się organizowania napadów z przyjaciółmi, a także walki o bogactwa z innymi uczestnikami gry.