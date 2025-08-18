Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa gra-usługa PlayStation jednak w produkcji. Analityk się pomylił

Patrycja Pietrowska
2025/08/18 14:30
0
0

Zamieszanie wokół Fairgames.

Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, jakoby kolejna gra-usługa PlayStation miała zostać anulowana. Informacje pochodziły od analityka Michaela Pachtera i dotyczyły Fairgames, trzecioosobowej strzelanki od Haven Studios. Pachter wycofał się jednak ze swoich słów, przepraszając za zamieszanie – okazuje się bowiem, że Fairgames nie zostało skasowane.

Fairgames
Fairgames

Fairgames jednak żyje. Gra-usługa PlayStation nie została skasowana

Zamieszanie pojawiło się w wyniku błędnego założenia Pachtera, łączącego odejście Jade Raymond, założycielki Haven Studios, z anulowaniem projektu. Opuszczenie stanowiska przez Raymond nie wstrzymało jednak prac nad grą.

Pomyliłem się. Powiedziałem, że Jade została zwolniona i założyłem, że gra została anulowana. Nie mam żadnych informacji na temat tej produkcji. Możecie to zacytować – naprawdę nic nie wiem. – przyznał Pachter.

Debiutancki tytuł Haven Studios, zaprezentowany w 2023 roku, to strzelanka live-service powstająca dla PlayStation. Gracze mogą spodziewać się organizowania napadów z przyjaciółmi, a także walki o bogactwa z innymi uczestnikami gry.

GramTV przedstawia:

Projekt nie został anulowany, więc zainteresowanym nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na kolejne, oficjalnie wieści dotyczące Fairgames.

Witamy w Fairgame$ – twojej szansie, by obrabować bogaczy i przywrócić równowagę.
Fairgame$ to nowoczesna, konkurencyjna gra o napadach, w której łączysz siły z drużyną, by włamywać się do egzotycznych miejsc i kraść cenny ładunek.

Twist? Musisz nie tylko przechytrzyć strażników i systemy zabezpieczeń – rywalizujesz też z innymi ekipami. Załogi, które wyniosą najwięcej łupów i zrobią to z największym rozmachem, mogą wspiąć się na sam szczyt rankingu Fairgame$.

Źródło:https://insider-gaming.com/fairgames-not-cancelled-confirmation/

Tagi:

News
plotka
strzelanka
PlayStation
anulowany
anulowanie
Fairgame$
gra-usługa
live-service
Fairgames
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112