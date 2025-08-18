Nowa gra-usługa PlayStation jednak w produkcji. Analityk się pomylił

Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, jakoby kolejna gra-usługa PlayStation miała zostać anulowana. Informacje pochodziły od analityka Michaela Pachtera i dotyczyły Fairgames, trzecioosobowej strzelanki od Haven Studios. Pachter wycofał się jednak ze swoich słów, przepraszając za zamieszanie – okazuje się bowiem, że Fairgames nie zostało skasowane.
Fairgames jednak żyje. Gra-usługa PlayStation nie została skasowana
Zamieszanie pojawiło się w wyniku błędnego założenia Pachtera, łączącego odejście Jade Raymond, założycielki Haven Studios, z anulowaniem projektu. Opuszczenie stanowiska przez Raymond nie wstrzymało jednak prac nad grą.
Pomyliłem się. Powiedziałem, że Jade została zwolniona i założyłem, że gra została anulowana. Nie mam żadnych informacji na temat tej produkcji. Możecie to zacytować – naprawdę nic nie wiem. – przyznał Pachter.
Debiutancki tytuł Haven Studios, zaprezentowany w 2023 roku, to strzelanka live-service powstająca dla PlayStation. Gracze mogą spodziewać się organizowania napadów z przyjaciółmi, a także walki o bogactwa z innymi uczestnikami gry.
Projekt nie został anulowany, więc zainteresowanym nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na kolejne, oficjalnie wieści dotyczące Fairgames.
Witamy w Fairgame$ – twojej szansie, by obrabować bogaczy i przywrócić równowagę.
Fairgame$ to nowoczesna, konkurencyjna gra o napadach, w której łączysz siły z drużyną, by włamywać się do egzotycznych miejsc i kraść cenny ładunek.
Twist? Musisz nie tylko przechytrzyć strażników i systemy zabezpieczeń – rywalizujesz też z innymi ekipami. Załogi, które wyniosą najwięcej łupów i zrobią to z największym rozmachem, mogą wspiąć się na sam szczyt rankingu Fairgame$.
