PlayStation Plus Extra i Premium na sierpień już dostępne. Głośne tytuły w ofercie Sony

Kilka dni temu poznaliśmy ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na sierpień 2025 roku. Wśród gier przygotowanych przez Sony znalazło się między innymi Mortal Kombat 1 czy Marvel’s Spider-Man Remastered. Ponadto subskrybenci usługi otrzymali Sword of the Sea czy Unicorn Overlord.
Poza wspomnianymi wyżej tytułami, posiadacze abonamentu PlayStation Plus Extra i Premium mogą cieszyć się grami takimi jak Harold Halibut, Indika czy Earth Defense Force 6. Jeśli zaś chodzi o ofertę PS Plus Premium, pojawiło się Resident Evil 2 i Resident Evil 3: Nemesis.
PlayStation Plus Extra – oferta na sierpień 2025
- Mortal Kombat 1 (PS5) – pobierz w PlayStation Store
- Marvel’s Spider-Man Remastered (PS5) – pobierz w PlayStation Store
- Sword of the Sea (PS5) – pobierz w PlayStation Store
- Earth Defense Force 6 (PS5, PS4) – pobierz w PlayStation Store
- Unicorn Overlord (PS5, PS4) – pobierz w PlayStation Store
- Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key (PS5, PS4) – pobierz w PlayStation Store
- Indika (PS5) – pobierz w PlayStation Store
- Harold Halibut (PS5) – pobierz w PlayStation Store
- Coral Island (PS5) – pobierz w PlayStation Store
PlayStation Plus Premium – oferta na sierpień 2025
- Resident Evil 2
- Resident Evil 3: Nemesis
