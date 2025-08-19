Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation Plus Extra i Premium na sierpień już dostępne. Głośne tytuły w ofercie Sony

Patrycja Pietrowska
2025/08/19 11:45
0
0

Mortal Kombat 1 i inne gry są już dostępne dla posiadaczy abonamentu Sony.

Kilka dni temu poznaliśmy ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na sierpień 2025 roku. Wśród gier przygotowanych przez Sony znalazło się między innymi Mortal Kombat 1 czy Marvel’s Spider-Man Remastered. Ponadto subskrybenci usługi otrzymali Sword of the Sea czy Unicorn Overlord.

PlayStation Plus Extra i Premium – sierpień 2025
PlayStation Plus Extra i Premium – sierpień 2025

Poza wspomnianymi wyżej tytułami, posiadacze abonamentu PlayStation Plus Extra i Premium mogą cieszyć się grami takimi jak Harold Halibut, Indika czy Earth Defense Force 6. Jeśli zaś chodzi o ofertę PS Plus Premium, pojawiło się Resident Evil 2 i Resident Evil 3: Nemesis.

PlayStation Plus Extra – oferta na sierpień 2025

PlayStation Plus Premium – oferta na sierpień 2025

  • Resident Evil 2
  • Resident Evil 3: Nemesis
Tagi:

News
Sony
PlayStation Plus
Mortal Kombat
oferta
PS Plus
abonament
usługa
Marvel's Spider Man
Harold Halibut
subskrypcja
PlayStation Plus Premium
PlayStation Plus Extra
Mortal Kombat 1
Earth Defense Force 6
INDIKA
Sword of the Sea
Unicorn Overlord
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

