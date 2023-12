Multiplayerowe The Last of Us jednak nie powstanie. Koniec prac nad spin-offem

Zdajemy sobie sprawę, że wielu z was wyczekiwało wiadomości na temat projektu, który nazwaliśmy The Last of Us Online. Nie ma łatwego sposobu, aby to powiedzieć: Podjęliśmy niezwykle trudną decyzję o zaprzestaniu prac nad tą grą.

Wiemy, że ta wiadomość będzie trudna dla wielu osób, zwłaszcza dla naszej oddanej społeczności The Last of Us Factions, która z zapałem śledziła nasze ambicje związane z trybem wieloosobowym. Jesteśmy równie zdruzgotani w studiu, jak nie mogliśmy się doczekać oddania gry w wasze ręce. Chcieliśmy podzielić się z wami informacjami na temat tego, w jaki sposób podjęliśmy tę decyzję.

Zespół ds. trybu wieloosobowego był w fazie przedprodukcyjnej tej gry, odkąd pracowaliśmy nad The Last of Us Part II - tworząc doświadczenie, które uważaliśmy za wyjątkowe i mające ogromny potencjał. W miarę jak zespół multiplayer iterował swoją koncepcję The Last of Us Online w tym czasie, ich wizja krystalizowała się, rozgrywka stawała się coraz bardziej dopracowana i satysfakcjonująca, a my byliśmy entuzjastycznie nastawieni do kierunku, w którym zmierzaliśmy.

W trakcie przygotowań do pełnej produkcji jasny stał się ogromny zakres naszych ambicji. Aby wydać i wspierać The Last of Us Online, musielibyśmy przeznaczyć wszystkie zasoby naszego studia na wspieranie zawartości po premierze przez wiele lat, co poważnie wpłynęłoby na rozwój przyszłych gier dla jednego gracza. Mieliśmy więc przed sobą dwie drogi: stać się studiem zajmującym się wyłącznie usługami na żywo lub nadal koncentrować się na grach narracyjnych dla jednego gracza, które zdefiniowały dziedzictwo Naughty Dog.

Jesteśmy niezmiernie dumni ze wszystkich pracowników studia, którzy mieli wpływ na ten projekt. Nauka i inwestycje w technologię wyniesione z tej gry przełożą się na sposób, w jaki rozwijamy nasze projekty i będą nieocenione w kierunku, w którym zmierzamy jako studio. Mamy więcej niż jedną ambitną, zupełnie nową grę dla jednego gracza, nad którą pracujemy tutaj w Naughty Dog i nie możemy się doczekać, aby podzielić się więcej o tym, co będzie dalej, kiedy będziemy gotowi.

Do tego czasu jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszej społeczności za wsparcie przez te wszystkie lata.