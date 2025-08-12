Helldivers 2 z niespodzianką dla fanów Halo? Nowy zwiastun sugeruje ciekawy crossover

Jakiś czas temu doczekaliśmy się zapowiedzi Helldivers 2 w wersji na konsole Xbox. Zgodnie z zapowiedziami ciepło przyjęta strzelanka w klimatach science fiction zadebiutuje na sprzętach Microsoftu dokładnie za dwa tygodnie. W sieci pojawił się tymczasem nowy zwiastun, który sugeruje, że produkcja Arrowhead Game Studios doczeka się niebawem ciekawego crossovera.

Nowy zwiastun Helldivers 2 sugeruje crossover dla miłośników serii Halo

Twórcy Helldivers 2 opublikowali zwiastun, który przypomina o nadchodzącej premierze gry na Xbox Series X/S. Jak można się spodziewać, w materiale nie brakuje eksplozji i widowiskowych starć z przeciwnikami. Naprawdę ciekawie robi się jednak na samym końcu trailera przygotowanego przez deweloperów z Arrowhead Game Studios.