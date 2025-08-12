Helldivers 2 z niespodzianką dla fanów Halo? Nowy zwiastun sugeruje ciekawy crossover

Jeszcze w tym miesiącu produkcja Arrowhead Game Studios zadebiutuje na konsolach Xbox.
Jakiś czas temu doczekaliśmy się zapowiedzi Helldivers 2 w wersji na konsole Xbox. Zgodnie z zapowiedziami ciepło przyjęta strzelanka w klimatach science fiction zadebiutuje na sprzętach Microsoftu dokładnie za dwa tygodnie. W sieci pojawił się tymczasem nowy zwiastun, który sugeruje, że produkcja Arrowhead Game Studios doczeka się niebawem ciekawego crossovera.
Nowy zwiastun Helldivers 2 sugeruje crossover dla miłośników serii Halo
Twórcy Helldivers 2 opublikowali zwiastun, który przypomina o nadchodzącej premierze gry na Xbox Series X/S. Jak można się spodziewać, w materiale nie brakuje eksplozji i widowiskowych starć z przeciwnikami. Naprawdę ciekawie robi się jednak na samym końcu trailera przygotowanego przez deweloperów z Arrowhead Game Studios.
Końcówka najnowszego zwiastuna Helldivers 2 prezentuje bowiem deszczowe miasto, a w tle usłyszeć można motyw muzyczny znany z Halo 3: ODST. Dodatkowo redakcja GamingBolt zauważa, że sama metroplia prezentowana na końcu trailer przypomina miasto New Mombasa, które mamy okazję odwiedzić we wspomnianej odsłonie Halo.
GramTV przedstawia:
Arrowhead Game Studios dość jasno zdaje się sugerować, że Helldivers 2 doczeka się wkrótce crossovera z Halo 3: ODST. Na oficjalne potwierdzenie tych rewelacji będziemy musieli jednak jeszcze trochę poczekać. Tymczasem rzućcie okiem na najnowszy zwiastun wspomnianej produkcji.
Na koniec warto przypomnieć, że Helldivers 2 zadebiutuje na Xbox Series X/S już 26 sierpnia 2025 roku. Obecnie produkcja Arrowhead Game Studios dostępna jest wyłącznie na PC i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Helldivers 2 - razem, ogniem, w słusznej sprawie!
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!