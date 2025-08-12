Zaloguj się lub Zarejestruj

Helldivers 2 z niespodzianką dla fanów Halo? Nowy zwiastun sugeruje ciekawy crossover

Mikołaj Ciesielski
2025/08/12 18:15
0
0

Jeszcze w tym miesiącu produkcja Arrowhead Game Studios zadebiutuje na konsolach Xbox.

Jakiś czas temu doczekaliśmy się zapowiedzi Helldivers 2 w wersji na konsole Xbox. Zgodnie z zapowiedziami ciepło przyjęta strzelanka w klimatach science fiction zadebiutuje na sprzętach Microsoftu dokładnie za dwa tygodnie. W sieci pojawił się tymczasem nowy zwiastun, który sugeruje, że produkcja Arrowhead Game Studios doczeka się niebawem ciekawego crossovera.

Helldivers 2
Helldivers 2

Nowy zwiastun Helldivers 2 sugeruje crossover dla miłośników serii Halo

Twórcy Helldivers 2 opublikowali zwiastun, który przypomina o nadchodzącej premierze gry na Xbox Series X/S. Jak można się spodziewać, w materiale nie brakuje eksplozji i widowiskowych starć z przeciwnikami. Naprawdę ciekawie robi się jednak na samym końcu trailera przygotowanego przez deweloperów z Arrowhead Game Studios.

Końcówka najnowszego zwiastuna Helldivers 2 prezentuje bowiem deszczowe miasto, a w tle usłyszeć można motyw muzyczny znany z Halo 3: ODST. Dodatkowo redakcja GamingBolt zauważa, że sama metroplia prezentowana na końcu trailer przypomina miasto New Mombasa, które mamy okazję odwiedzić we wspomnianej odsłonie Halo.

GramTV przedstawia:

Arrowhead Game Studios dość jasno zdaje się sugerować, że Helldivers 2 doczeka się wkrótce crossovera z Halo 3: ODST. Na oficjalne potwierdzenie tych rewelacji będziemy musieli jednak jeszcze trochę poczekać. Tymczasem rzućcie okiem na najnowszy zwiastun wspomnianej produkcji.

Na koniec warto przypomnieć, że Helldivers 2 zadebiutuje na Xbox Series X/S już 26 sierpnia 2025 roku. Obecnie produkcja Arrowhead Game Studios dostępna jest wyłącznie na PC i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Helldivers 2 - razem, ogniem, w słusznej sprawie!

Źródło:https://gamingbolt.com/helldivers-2-trailer-teases-halo-3-odst-collab

Tagi:

News
Microsoft
zwiastun
gra akcji
plotka
strzelanka
Halo
Sony Interactive Entertainment
science fiction
Arrowhead Game Studios
Halo 3: ODST
Xbox Series X
Xbox Series S
Helldivers 2
crossover
Helldivers II
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112