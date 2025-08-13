PlayStation Plus z wielkimi hitami. Mortal Kombat 1 i inne głośne tytuły w ofercie Extra i Premium

Sony przyszykowało bardzo mocny miesiąc dla posiadaczy abonamentu usługi.

Japońska korporacja przedstawiła listę nowości, jakie czekają na subskrybentów PlayStation Plus Extra i Premium w sierpniu. Gracze mogą spodziewać się wielkich hitów, w tym Mortal Kombat 1, a także ekskluzywną grę od Sony, czyli Marvel’s Spider-Man Remastered. Ponadto do oferty zmierzają takie gry, jak premierowe Sword of the Sea, Earth Defense Force 6, Unicorn Overlord oraz Indika, czy Harold Halibut.

Nie zabraknie również mocnych nowości dla posiadaczy PS Plus Premium. Tym razem Sony postawiło na horrorowe klimaty i w usłudze pojawią się dwie klasyczne odsłony serii Resident Evil. Ponadto ujawniono, że subskrybenci najdroższego abonamentu będą mogli zagrać w Death Stranding 2: On the Beach przez pięć godzin w ramach wersji próbnej. Wszystkie te gry dostępne będą od 19 sierpnia. PlayStation Plus Extra – oferta na sierpień 2025 Mortal Kombat 1 (PS5)

Marvel’s Spider-Man (PS5, PS4)

Sword of the Sea (PS5)

Earth Defense Force 6 (PS5, PS4)

Unicorn Overlord (PS5, PS4)

Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key (PS5, PS4)

Indika (PS5)

Harold Halibut (PS5)

Coral Island (PS5) PlayStation Plus Premium – oferta na sierpień 2025 Resident Evil 2

Resident Evil 3: Nemesis

