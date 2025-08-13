Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation Plus z wielkimi hitami. Mortal Kombat 1 i inne głośne tytuły w ofercie Extra i Premium

Radosław Krajewski
2025/08/13 17:45
0
0

Sony przyszykowało bardzo mocny miesiąc dla posiadaczy abonamentu usługi.

Japońska korporacja przedstawiła listę nowości, jakie czekają na subskrybentów PlayStation Plus Extra i Premium w sierpniu. Gracze mogą spodziewać się wielkich hitów, w tym Mortal Kombat 1, a także ekskluzywną grę od Sony, czyli Marvel’s Spider-Man Remastered. Ponadto do oferty zmierzają takie gry, jak premierowe Sword of the Sea, Earth Defense Force 6, Unicorn Overlord oraz Indika, czy Harold Halibut.

PlayStation Plus Extra i Premium – oferta na sierpień 2025
PlayStation Plus Extra i Premium – oferta na sierpień 2025

Nie zabraknie również mocnych nowości dla posiadaczy PS Plus Premium. Tym razem Sony postawiło na horrorowe klimaty i w usłudze pojawią się dwie klasyczne odsłony serii Resident Evil. Ponadto ujawniono, że subskrybenci najdroższego abonamentu będą mogli zagrać w Death Stranding 2: On the Beach przez pięć godzin w ramach wersji próbnej. Wszystkie te gry dostępne będą od 19 sierpnia.

PlayStation Plus Extra – oferta na sierpień 2025

  • Mortal Kombat 1 (PS5)
  • Marvel’s Spider-Man (PS5, PS4)
  • Sword of the Sea (PS5)
  • Earth Defense Force 6 (PS5, PS4)
  • Unicorn Overlord (PS5, PS4)
  • Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key (PS5, PS4)
  • Indika (PS5)
  • Harold Halibut (PS5)
  • Coral Island (PS5)

PlayStation Plus Premium – oferta na sierpień 2025

  • Resident Evil 2
  • Resident Evil 3: Nemesis

GramTV przedstawia:

Źródło:https://blog.playstation.com/2025/08/13/playstation-plus-game-catalog-for-august-mortal-kombat-1-marvels-spider-man-sword-of-the-sea-earth-defense-force-6-and-more/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

