The Callisto Protocol – poznaliśmy pełne wymagania sprzętowe dla wersji PC

Wczoraj spore zamieszanie wzbudził opis zawartości przepustki sezonowej do The Callisto Protocol, dzięki której gra zostanie wzbogacona o dodatkowe animacje. Cała sytuacja doczekała się już komentarza ze strony reżysera produkcji – Glena Schofielda – który zapewnił, że season pass nie składa się z elementów wyciętych z podstawowej wersji. Tymczasem okazuje się, że do sieci trafiły kolejne dość istotne informacje na temat nadchodzącego dzieła studia Striking Distance.

Na platformie Steam pojawiły się pełne wymagania sprzętowe The Callisto Protocol

The Callisto Protocol zadebiutuje na rynku już w przyszłym tygodniu, dlatego też deweloperzy postanowili odpowiednio przygotować użytkowników komputerów osobistych na premierę gry. Na platformie Steam pojawiły się bowiem pełne wymagania sprzętowe wspomnianego tytułu. Gracze PC mogą więc sprawdzić, czy posiadany przez nich sprzęt pozwoli bezproblemowo cieszyć się nadchodzącą produkcją studia Striking Distance.