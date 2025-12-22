46 lat temu Disney zaliczył klapę tym nieco mroczniejszym filmem science fiction. Ale i tak stał się kultowy

Disney jest teraz królem przestrzeni science fiction. Od momentu zakupu 21st Century Fox kontroluje franczyzę Avatar Jamesa Camerona, ale ma też prawa do serii Obcy, Predator i Gwiezdne wojny. 46 lat temu studio było jednak w zupełnie innym położeniu. W 1979 roku firma zaryzykowała i stworzyła film science fiction, który był mroczniejszy niż jakikolwiek inny wyprodukowany przez nią projekt. Ryzyko nie przyniosło wówczas zbyt wielu korzyści. Czas jednak okazał się łaskawy dla filmu i wielu współczesnych entuzjastów science fiction uznało go za kultowy klasyk.

Czarna dziura – kiedyś klapa, dziś kultowe science fiction

Cofnijmy się jendak w czasie, by zrozumieć kontekst. Filmem, który zdefiniował lata 70., były Gwiezdne wojny George’a Lucasa. Każde studio, które nie miało Lucasa pod kluczem, zdecydowało się wyjść i spróbować stworzyć własne Gwiezdne wojny, co łatwiej było powiedzieć, niż zrobić. Wielkim pomysłem Disneya było dać zielone światło scenariuszowi, który zbierał kurz na biurku i dotyczył katastrofy w kosmosie. Po kilku poprawkach zdjęcia do Czarnej Dziury rozpoczęły się pod koniec 1978 roku, aby dotrzymać daty premiery w grudniu 1979 roku.