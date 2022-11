The Callisto Protocol na premierowym zwiastunie. Będzie się działo

Do premiery gry The Callisto Protocol pozostało już raptem 15 dni. Z tej okazji deweloperzy postanowili udostępnić nowy zwiastun, w którym zobaczyć możemy trójkę znanych aktorów: Josha Duhamela, który wcielił się w Jacoba Lee, Karen Fukuharę (Dani Nakamura) oraz Sama Witwera (Leon Ferris). Usłyszycie także nowy utwór Lost Again autorstwa Kings Elliot.

Premierowy zwiastun The Callisto Protocol