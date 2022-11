The Callisto Protocol zaoferuje dodatkowe animacje śmierci w przepustce sezonowej

Premiera The Callisto Protocol odbędzie się za nieco ponad tydzień. Deweloperzy niedawno podzielili się nowym zwiastunem produkcji, który zaprezentował zarys głównej historii, a także zagrożenia czyhające na głównego bohatera. Gracze mogą więc liczyć na trudną i wymagającą rozgrywkę, co potwierdził ostatni wyciek listy trofeów. Nie obędzie się bez wielu zgonów, na co twórcy są doskonale przygotowani i stworzyli wiele unikalnych animacji. Wygląda jednak na to, ze niektóre z nich trafią wyłącznie do graczy, którzy zdecydują się na zakup season passa.

Dodatkowe animacje śmierci w przepustce sezonowej

Na Steam pojawił się opis przepustki sezonowej do The Callisto Protocol, która ujawnia, że twórcy przygotują po premierze dwa dodatkowe tryby rozgrywki, które będą sprzedawane w formie DLC. W każdym z nich gracze otrzymają również dodatkowe animacji śmierci, zarówno Jacoba, jak i napotkanych przez bohatera potworów.