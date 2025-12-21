Nowa odsłona kultowej serii RTS na rozgrywce. Fani z mieszanymi reakcjami

Dawn of War jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii RTS w uniwersum Warhammer 40K. Nowa odsłona, tworzona przez niemieckie studio King Art Games, odpowiedzialne za gry takie jak Iron Harvest i The Dwarves, prezentuje pierwszy materiał z rozgrywką. Produkcja ma za zadanie przyciągnąć zarówno nowych graczy, jak i fanów klasycznych części stworzonych przez Relic Entertainment.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV – gameplay i wstępne wrażenia

Najnowszy materiał pokazuje starcia i zarządzanie jednostkami w charakterystycznym dla serii klimacie wojny 40K. Gracze zwracają jednak uwagę na ograniczoną liczbę dostępnych frakcji na start, co wywołuje mieszane opinie wśród fanów. Twórcy obiecują rozwój zawartości w kolejnych aktualizacjach, licząc na doświadczenie zdobyte przy Iron Harvest, które ma pomóc w utrzymaniu strategicznej głębi i jakości rozgrywki.