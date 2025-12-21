Nowa odsłona kultowej serii RTS na rozgrywce. Fani z mieszanymi reakcjami

King Art Games ujawnia kolejny materiał z Dawn of War IV.
Dawn of War jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii RTS w uniwersum Warhammer 40K. Nowa odsłona, tworzona przez niemieckie studio King Art Games, odpowiedzialne za gry takie jak Iron Harvest i The Dwarves, prezentuje pierwszy materiał z rozgrywką. Produkcja ma za zadanie przyciągnąć zarówno nowych graczy, jak i fanów klasycznych części stworzonych przez Relic Entertainment.
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – gameplay i wstępne wrażenia
Najnowszy materiał pokazuje starcia i zarządzanie jednostkami w charakterystycznym dla serii klimacie wojny 40K. Gracze zwracają jednak uwagę na ograniczoną liczbę dostępnych frakcji na start, co wywołuje mieszane opinie wśród fanów. Twórcy obiecują rozwój zawartości w kolejnych aktualizacjach, licząc na doświadczenie zdobyte przy Iron Harvest, które ma pomóc w utrzymaniu strategicznej głębi i jakości rozgrywki.
Projekt wzbudza spore emocje, ponieważ marka Dawn of War ma bardzo oddaną społeczność. Sukces nowej odsłony będzie zależał od tego, czy King Art Games sprosta wymaganiom fanów, zarówno pod względem liczby frakcji, jak i jakości kampanii fabularnej oraz trybu multiplayer. Premiera i dalsze materiały z gry mogą rozwiać wątpliwości dotyczące przyszłości serii.
Przejmij dowództwo nad czterema unikalnymi frakcjami Warhammer 40,000: Space Marines, Orkami, Necronami i Adeptus Mechanicus, które debiutują w serii Dawn of War. Każda frakcja zapewnia całkowitą kontrolę nad unikalną kolekcją dowódców, jednostek, budynków i mechanik rozgrywki, które radykalnie zmieniają charakter i przebieg niekończącej się, brutalnej wojny w Warhammer 40,000.
Współtworzona przez legendarnego autora Black Library, Johna Frencha, epicka historia Dawn of War IV stanowi największą dotychczas sagę Dawn of War. W trybie solo lub kooperacyjnym dowódź każdą frakcją w ramach dedykowanej kampanii, wspieranej spektakularnymi intro CGI i w pełni animowanymi scenami przerywnikowymi.
