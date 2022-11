The Callisto Protocol jeszcze nie zadebiutowało, a już doczekało się prequela

Zgodnie z zapowiedzią The Callisto Protocol zadebiutuje na rynku już na początku przyszłego miesiąca. Premiera gry zbliża się więc wielkimi krokami, dlatego nic dziwnego, że deweloperzy ze studia Striking Distance regularnie dzielą się kolejnymi informacjami i materiałami ze swojej produkcji. Okazuje się jednak, że gracze czekający na wspomniany tytuł mogą liczyć na jeszcze jedną atrakcję. Twórcy przygotowali bowiem specjalny podcast, który ma zadanie wprowadzić graczy do świata The Callisto Protocol.

The Callisto Protocol: Helix Station ma przygotować graczy na premierę produkcji

Akcja The Callisto Protocol: Helix Station rozgrywa się w 2320 roku na tytułowej i opuszczonej stacji kosmicznej. Historia skupia się natomiast na dwóch postaciach – groźnym przestępcy oraz ścigającej go łowczyni nagród, która w świecie gry określana jest jako „skip tracer”. W trakcie swojej misji kobieta musi zmierzyć się jednak nie tylko ze wspomnianym bandytą, ale także ze swoją przeszłością oraz morderczym kreaturom.



W The Callisto Protocol: Helix Station występują Michael Ironside – znany z roli Sama Fishera w serii Splinter Cell – oraz Gwendoline Christie, która w serialu „Gra o Tron” wcieliła się w postać Brienne z Tarthu. Podcast będzie składał się z sześciu odcinków. Obecnie dostępne są dwa epizody, a kolejne będą pojawiać się co tydzień od 10 listopada do 1 grudnia. Całość (w języku angielskim) znajdziecie natomiast na oficjalnej stronie, a także na Spotify czy też Apple Podcasts.



Na koniec przypomnijmy, że The Callisto Protocol zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 2 grudnia bieżącego roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na temat długości rozgrywki oraz do sprawdzenia zawartości Edycji Kolekcjonerskiej.