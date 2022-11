The Callisto Protocol na zwiastunie live-action. Klimat wylewa się z ekranu

Reżyser The Callisto Protocol wyjaśnił już zamieszanie związane z zawartością przepustki sezonowej wspomnianego tytułu, dzięki której gracze otrzymają m.in. dostęp do nowych animacji. Tymczasem deweloperzy ze studia Striking Distance nie dają nam zapomnieć o swojej nadchodzącej produkcji. Twórcy opublikowali klimatyczny zwiastun live-action, który ma zachęcić użytkowników do sięgnięcia po nowy survival horror w klimatach science fiction.

Studio Striking Distance prezentuje zwiastun live-action gry The Callisto Protocol

W najnowszym materiale promocyjnym nadchodzącej produkcji studia Striking Distance występuje oczywiście Josh Duhamel, czyli amerykański aktor, który wcielił się w głównego bohatera The Callisto Protocol – Jacoba Lee. Bohater jest jednym z osadzonych w Czarnym Żelaznym Więzieniu, które znajduje się na Kallisto, martwym księżycu Jowisza, opanowanym przez krwiożercze bestie. Protagonista ma jeden cel – przeżyć.